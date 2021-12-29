拔萃女書院中四生出遊美國返港確診　國泰美加兩線禁載客來港14日

衞生署衞生防護中心公布，今日（29日）新增14宗輸入個案。其中個案12617涉及一名15歲女病人，為拔萃女書院學生，她居於薄扶林寶翠園6座，於12月15日前往美國，在12月26日從美國乘搭航班CX893抵港，在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性，入住竹篙灣檢疫中心接受首四天檢疫期間，於12月27日即抵港後第二日樣本呈陽性。她於12月28日出現喉嚨痛的病徵，病毒Ct值少於30。



衞生署衞生防護中心指，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。中心昨日（28日）因應四宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案，其中包括拔萃女書院，相該該名15歲女病人為女拔中四學生。《香港01》正就個案向校方查詢。



今日新增輸入個案中，一人為女拔萃女書院中四生。（資料圖片）

飯聚國泰空少同告確診

衞生署衞生防護中心公布，截至12月29日零時零分，中心正調查14宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計12,619宗。

新增個案均為輸入個案，當中11宗涉及變異病毒株的感染，一宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及九男五女，年齡介乎15至63歲。八人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，六人由A組指明地區（高風險）抵港。

輸入個案中，有十人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，三人於檢疫期間確診，餘下一宗個案（＃12611）為44歲國泰航空男空中服務員，他在豁免檢疫在家監察期間，違規外出周圍走，並12月25日與居石塘咀、同應在家監察的44歲同事（＃12609）在屯門嘉悅半島第一座飯聚，二人同告確診，面臨公司調查。

國泰洛杉磯及多倫多航班載「疫客」 禁飛港14日

衞生署表示，由於國泰航空營運於12月26日及28日由美國洛杉磯飛抵香港的航班（CX881）各有兩名乘客經抵港檢測而確診，即在七天內累計共有四名乘客經抵港檢測而確診；以及於12月28日由加拿大多倫多飛抵香港的航班（CX829）有三名乘客經抵港檢測而確診，故引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空營運的客機在12月29日至明年1月11日期間從洛杉磯或多倫多着陸香港。

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼



女拔中四生居寶翠園6座

個案12617涉及一名15歲女病人，她居於薄扶林寶翠園6座，於12月15日前往美國。並於12月26日從美國乘搭航班CX893抵港，在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性。根據從加強監測A組指明地區（高風險）抵港人士的規定，該名女患者入住竹篙灣檢疫中心接受首四天檢疫，期間於12月27日，即抵港後第二日樣本呈陽性。她於12月28日出現喉嚨痛的病徵，Ct值少於30。她分別在6月19日及7月10日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

衞生署衞生防護中心指，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

▼12月28日強制檢測公告詳情▼



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中心昨日（28日）因應四宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案，其中包括拔萃女書院，該校在2021年12月7日上午9時至中午12時或2021年12月13日上午8時至中午12時，就讀中四的學生及指明學校的、曾面授該等指明級別學生的老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於2021年12月30日或之前接受檢測。