新冠肺炎｜物流業指收緊檢疫失人手　憂成本升三成或轉嫁消費者

衞生署昨日（28日）公布新增6宗新冠病毒確診個案，當中5宗帶變種病毒，料屬變種病毒株Omicron，包括兩名國泰航空男空中服務員。政府將要求抵港的機組人員首3日必須住檢疫酒店後才能回家監察，以減低風險。

香港物流協會會長袁美儀今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，3日的酒店檢疫期可以接受，不過料有10%的人手會考慮停飛，擔心若再加辣會影響貨運安排。她指，一旦増加日數，成本將會上升，升幅最少為30%，最終會轉嫁消費者。



衞生署昨日（28日）公布新增6宗新冠病毒確診個案，當中5宗帶變種病毒，料屬變種病毒株Omicron，包括兩名國泰航空男空中服務員。（資料圖片／盧翊銘攝）

機組人員首3日必須住檢疫酒店，香港物流協會會長袁美儀指新安排仍可接受，能令市民安心，對機組人員而言亦合適。她指，因聖誕節旺季剛過，暫時仍有人手，不過她聽聞有約10%的員工考慮離職，擔心若進一步延長入住檢疫酒店的日數會影響貨運。她又指，擔心明年成本會上升最少30%，最終會轉嫁消費者。

她指，若安排駐外站機組人員避免入境香港，需要視乎航空公司人手安排，確保本港有足夠機師飛往外地。對於有指可以陸路取代空運，她指難以完全替代，因陸路的清關程序繁複，加上多不確定因素，高價值的貨品通常會選擇空運。

航空同業陣綫主席池耀崙於同一節目上指，收緊檢疫安排無可厚非，雖然對機組人員有不便，對此已習慣。他指，公司有提示需要檢疫的員工應減少非必要社交接觸，但無明確界定，同事外出亦不需要申報。他亦指，有已取年假的員工被安排放假前飛往外地，回港後需要隔離，令同事變相需要於年假檢疫。

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