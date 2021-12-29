Omicron｜竹篙灣1月起停收外傭預約　如檢疫中將被轉往麗豪航天城

政府今日（29日）宣布，大嶼山麗豪航天城酒店將於明年一月起，新增為外籍家庭傭工指定檢疫設施。政府發言人指，因應Omicron變異病毒株在全球快速擴散，政府有必要預留竹篙灣檢疫中心全數房間作檢疫用途，故由明年1月3日起，檢疫中心第一期及第二期將停止接受來港工作的外傭預約。



已入住檢疫中心的外傭，如果強制檢疫令完成日期為2022年1月5日前，將會繼續於檢疫中心完成檢疫；若外傭完成檢疫期後1月5日或之後，政府會安排外傭由1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫。



另外，已預約但尚未入住檢疫中心的外傭，如原定入住檢疫中心的日期為1月1日或之後，政府會安排外傭於抵港後直接入住麗豪航天城酒店。有關安排下，外傭、僱主及職業介紹所無須為此承擔額外開支或作出額外安排。



外傭來港須入住檢疫酒店或中心，並檢疫21日。（資料圖片）

竹篙灣檢疫中心明年1月3日起停止接受外傭預約

由2022年1月3日起，竹篙灣檢疫中心第一期及第二期將停止接受來港工作的外傭預約。發言人又表示，現時除檢疫中心外，兩所外傭指定檢疫設施，包括華逸酒店及香港沙田萬怡酒店，共提供1,000個房間予抵港外傭檢疫。麗豪航天城酒店將於明年一月起，提供額外1,138個房間。

當局會安排檢疫令至1月5日或之後的外傭 轉移至酒店繼續檢疫

當局指，在檢疫及轉移安排方面，已入住檢疫中心的外傭，如果強制檢疫令完成日期為2022年1月5日前，將會繼續於檢疫中心完成檢疫。若外傭完成檢疫期在1月5日或之後，政府將會安排外傭由1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫。

政府今日（29日）宣布，大嶼山麗豪航天城酒店將於明年一月起，新增為外籍家庭傭工指定檢疫設施。（酒店網頁截圖）

至於已預約但尚未入住檢疫中心的外傭，當局指，如申請人已收到申請認收短訊，勞工處會逐一以電郵聯絡申請人通知其相關安排。若外傭於1月1日之前入住檢疫中心，則會被安排於1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫；如外傭原定入住檢疫中心的日期為1月1日或之後，政府會安排外傭於抵港後直接入住麗豪航天城酒店。

僱主及職業介紹毋須轉移作酒店預約

另外，政府將會逐一有序地通知相關的外傭、僱主及職業介紹所。就遷往或直接入住麗豪航天城酒店的安排，外傭、僱主及職業介紹所不需再另行為外傭預留麗豪航天城酒店的房間；政府亦會承擔相關費用，包括麗豪航天城酒店與檢疫中心之間的房價差額。檢疫中心的外傭須於遷往麗豪航天城酒店前24小時內接受病毒檢測，檢測結果呈陰性後才會遷往酒店。

其餘房間明日起可預訂

麗豪航天城酒店的大部分房間，會預留予需要由檢疫中心轉移至酒店檢疫的外傭。而其他房間將開放予其他抵港外傭作檢疫用途，僱主及職業介紹所可於12月30日上午9時30分起，到麗豪航天城酒店的網上預約系統預訂明年1月5日或之後的房間，每個房間每晚收費750元（包括三餐膳食及所有費用）。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。

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