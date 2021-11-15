外傭檢疫酒店│僱主用7部手機仍失敗　中介兵分三路搶沙田萬怡酒店

每逢周一，僱主與中介公司也會嚴陣以待，出動大量人手、電腦、手機登入網頁預約指定外傭檢疫酒店，目的是訂到一房予家傭抵港後，順利完成21日檢疫隔離，成功入屋。有僱主用「每周一戰」形容搶位慘況，有僱主表示開足七部機，都預約失敗。



勞工處宣佈由12月8日起增設沙田萬怡酒店作為外傭指定檢疫設施，將提供500個房間，每晚房間收費650元，今早（15日）九時半起可登入官網預約登記，繼竹篙灣檢疫中心及青衣華逸酒店外，第3個外傭指定檢疫酒店。當局強調，雖然荃灣絲麗酒店會收回，改作其他檢疫用途，但沙田萬怡酒店提供檢疫的房間數量較多，房源亦會略增。

竹篙灣平酒店近4千

沙田萬怡酒店每晚房價$650，外傭檢疫21日合共收費$13,650，與青衣華逸酒店同價，而政府的竹篙灣檢疫中心是外傭指定酒店中最便宜，每晚需$480，21日合共收費$10,080，若僱主成功搶到該檢疫中心的房間，成本可進一步節省$3,570元。

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僱主:下世工人都嚟唔到

有僱主表示今早開足三部手機，其中一部機9時04分成功登入，但09是05已經預約額滿，絕望到表示：「下世工人都嚟唔到!」他亦有疑問其外傭的工作簽證四月出，十月已更新一次，但見8月出工作簽證的僱主，可以遲來先上岸，令他感到非常無奈。有網民回應他說：「同你爭的人數只會有增無減，因為每天都有剛請的姐姐加入。嗰啲放假返鄉下回港的姐姐又是爭同一資源。」

衍生出代排服務

記者就今日預約情況香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤查詢，她表示縱使酒店增加了一間，但求仍是過於供，她說：「今朝仍有不少僱主未能成功預約，始終等候人數眾多，對於急需外傭的僱主更開始找排隊黨、排隊代理。」

記者在Facebook發現的確有相關貼文「竹篙灣外傭檢疫中心預約，外傭檢疫預約系統，每星期一上午九時開始，系統均會顯示新一輪可供預約的房間。代購申請為替你成功提交網上申請。延後跟進結果便與這代購申請無關。為使申請成功，請你提供所需要的準確資料。有需要者，請ＰＭ查詢，謝謝。」發佈日期由10月18日起至今約有近百個回覆。

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)表示搶位攻略是：「我們現時做法是兵分三路去搶位，除了我們全體同事、僱主自己、當地外傭。當中以僱主成功搶位最多，約佔六成。由9:00至10:30開始，好快Full，不過仍要捕住，要不斷更新網頁，因為不斷有人搶到位又放返出來，可能是中介公司與僱主同一時間搶到，僱主和幾個朋友一齊搶到，重複搶到就會放返個位出來，持續搶去到十點多，大家的工作量當然增加，但也不重要，但同事心理壓力更大，因為很多僱主急需聘請外傭照顧家中老人家或者初生BB。」

王偉東表示現時聘請外傭時間約六至八個月，「主要睇三方面，外傭工作簽證等文件是否齊全，是否打齊針，最後亦是最難是否搶到酒店，希望政府可以繼續開放更多檢疫酒店，令海外用工可以盡快來到香港工作。」

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