Omicron｜港列哈薩克最高風險地區　劉知名等5人空手道賽後確診

新冠病毒變種病毒株Omicron在全球肆虐。五名本月初在中亞哈薩克參加「亞洲空手道錦標賽」的香港空手道運動員，賽後回港後確診新冠病毒病，並帶Omicron，台灣及泰國代表團都有集體中招。港府今日（29日）終公布將未有錄得Omicron個案的哈薩克，列為最高風險的「加強監測A組地區」，與美國及英國同級，僅有已打疫苗的港人可從當地來港，並在首四日必須在竹篙灣檢疫，其後檢測陰性才可轉到已預訂的酒店再隔離17日。



錄得兩宗Omicron的緬甸，也被列入高風險A組指明地區，成為該組別第123個國家／地區。



▼香港空手道代表隊到哈薩克參加「亞洲空手道錦標賽」情況▼



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抵港首4日須在竹篙灣檢疫

政府表示，因應早前發現5宗由哈薩克斯坦輸入香港的Omicron個案，即全運會空手道男子個人形銅牌得主劉知名等，政府決定由元旦凌晨零時起，對哈薩克斯坦抵港的有關人士實施「加強監測A組地區」檢疫及檢測安排。

曾於21天內逗留該組別地區的抵港香港居民，須先到竹篙灣檢疫中心進行四天強制檢疫，其間每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察其健康狀況。有關人士其後會於抵港第五天由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的17天強制檢疫，及於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

緬甸元旦起同列A組指明地區

同時，因應緬甸確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，同樣於1月1日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄，方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

相關指明地區相應的登機及強制檢疫要求詳情