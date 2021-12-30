Omicron｜政府取消客機機組人員豁免檢疫　國泰預告大削班

新冠病毒變種病毒株Omicron疫情全球失控，國泰航空兩名空中服務員違反豁免指引，令本港社區爆疫風險急升，據報當局向本港航空公司使出狠招，撤銷所有非中國線客機的機組人員豁免檢疫措施，機組人員回港即需強制酒店檢疫最多14日。國泰首當其衝，現有「客機去、貨機返」及短線回頭機的機組人員，不能再落機即回家隔離監察。



新安排由周三（29日）深夜即生效，變相國泰所有非中國線航班需以閉環式操作，打亂部署，由於未有足夠酒店房間供機組人員檢疫，將不能如期運作所有已計劃的航班，國泰稱會聯絡受影響顧客轉換航班或全數退款。



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國泰航空貨機機組人員仍可享豁免酒店檢疫安排，但客機機組人員則不能。（資料圖片）

報道周三午夜即生效

據《南華早報》周三深夜報道，政府已向航空公司通報最新改動，取消所有非中國線客機的機組人員的檢疫豁免措施，由周三午夜起生效。

運房局過往容許風險較低的貨機機組人員，通常只有機師，回港免酒店檢疫，由公司安排點對點交通送回家，但返家首三日需在家隔離。至於客機則有的採用閉環式管理，機組人員連續工作三星期，完成後在港酒店檢疫14日，檢測陰性才可回社區，這主要用於長途線航班，不過並不受員工歡迎。

客機若非閉環式管理，機組人員返港便需入酒店檢疫，因此國泰另有兩種營運模式，避免員工一落地就強制檢疫。一是客機「客機去、貨機返」，因原則上由香港上機的乘客都檢測陰性，風險較低，客機抵達後盡快回港，並且只載貨、不載客，因此原先客機機組人員抵港後，可享如貨機機組人員的豁免檢疫待遇，連長途線航班都可以；亞洲區內的短線航線，則容許如機組人員沒有在抵達外地後落地，回港也只需回家隔離觀察。

國泰11月爆出有貨機機師在德國違規以致返港確診後，限制免檢疫機組人員在家隔離首三日，每日只能最多外出兩小時買食物或檢測等必須事情。不過隨着近日兩名確診帶Omicron的「客機去、貨機返」空少，被揭首三日違規乘搭公共交通工具、會友聚餐、光顧食肆，衞生署周二公布，貨機機組人員一律首三日需入住檢疫酒店，檢測陰性如可回家繼續監察。

▼12,.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼



國泰：將無法如期運作所有已計劃航班

據國泰員工消息，政府通知航空公司，只保留貨機機組人員的新安排，有載客離港或來港的客機機組人員，不再享豁免，必須入住檢疫店最多14日始可回社區，因此「客機去、貨機返」及人員不落機回頭機，跟閉環式管理的機組員工安排並無分別。這將導致檢疫酒店需求大增。據《南華早報》報道，國泰已具150間房間予貨機機組人員檢疫，正洽商增加房間以應付新規定，但將無可避免需在未來數日取消不少航班。

國泰航空發言人表示，就最新機組人員檢疫限制的影響，將不能如期運作所有已計劃的航班。發言人稱，國泰正整合2022年1月的客運航班，將盡快聯絡受影響顧客，並會盡量安排他們乘搭其他航班，顧客亦可選擇退款。國泰就對顧客出行造成的不便，衷心致歉並感謝諒解。