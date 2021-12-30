強制檢測｜冼次雲小學男職員遊英返港初確診　住所學校5處上榜

新冠肺炎疫情下，變種病毒Omicron全球肆虐。衞生防護中心12月29日晚上公布，一名46歲已打齊3劑疫苗的男子初確診，暫列輸入個案。他12月17日由香港前往英國，本周一（27日）經芬蘭抵港，機場檢測陰性後到竹篙灣檢疫，至周二（28日）樣本初陽，變異病毒株檢測結果待定。

由於他潛伏期內曾在港逗留，政府周三晚上（29日）公布，5處被納強制檢測公告，包括其住所大圍的金禧花園1座、工作地點東華三院冼次雲小學，以及九龍塘又一城百佳超市「Taste」、沙田置富第一城「星巴克咖啡」和沙田新城市廣場一期Shake Shack。

另有9個處所須再強檢。



▼12月29日強制檢測公告▼



返港翌日竹篙灣檢測呈陽性 已打3劑復必泰

衞生防護中心表示，正調查一宗於潛伏期曾逗留香港的初步確診輸入個案，涉及一名46歲男病人。他12月17日由香港前往英國，離港前於一日檢測陰性，其後從英國經芬蘭乘搭航班AY101，於12月27日抵港，機場檢測呈陰性，由於他在加強監測A組指明地區（高風險）抵港，須於竹篙灣檢疫中心接受首四天檢疫，但在12月28日其樣本已呈初步陽性。

該男病人無病徵，Ct值大於30，變異病毒株檢測結果待定，他已在4月9日、4月30日及12月7日在港接種三劑復必泰疫苗。他在東華三院冼次雲小學工作，最後上班日期為12月16日。

大圍冼次雲小學一名男職員初步確診。(家校合作事宜委員會圖片)

住所大圍金禧花園1座及學校納入強檢名單

防護中心表示，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中，為審慎起見，其潛伏期在港曾居住、工作及到訪的地點均已納入強制檢測公告，涉及5個處所。包括12月7日起曾到訪大圍金禧花園1座逾兩小時者、12月7日至16日曾到大圍東華三院冼次雲小學逾一小時者。

另外，曾在12月7日下午6時至8時及12月14日下午8時至10時，到沙田新城市廣場一期「Shake Shack」；12月11日下午3時至5時到沙田置富第一城地下的「星巴克咖啡」，以及12月11日下午3時至4時曾到九龍塘又一城「Taste」者，均須檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至12月30日)▼

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國泰城等9處覆檢

此外，有9個處所須覆檢，包括旺角豉油街富達大廈「大家樂」、油麻地「紅茶」及「生記粥麵」、國泰城、旺角洗衣街流動採樣站（麥花臣遊樂場）、油麻地晉利商業大廈萬寧、廣華街惠康、碧街OK便利店及S64龍運巴士乘客，詳情請參閱圖表或政府強檢公告。