新冠疫苗｜中年男子冬至亡　死前14日內曾打疫苗　初步涉心臟病

衞生署今日（29日）公布新冠疫苗接種計劃的最新監測數據，截至本月26日，累計有52宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，按周增加一宗。衞生署表示，個案為一名55歲男子，他在12月21日（冬至）死亡，死前曾接種科興疫苗。據衞生署記錄，該中年男子患有高血壓及膀胱結石，初步解剖發現是主動脈撕裂引致的心包充血，須待因果關係評估結果。



累計52人死前兩周內曾打疫苗

衞生署表示，截至12月26日，本港約486萬港人已打首針疫苗，佔全港12歲或以上人口的的72.1%。截至12月26日的過去一星期，衞生署共接獲43宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

不過該周多了一宗死前14日內曾打疫苗個案，累計增至52宗。署方表示，無死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

截至12月26日，衞生署在過去一周無接獲12至15歲青少年在打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

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死前曾打科興 初步死因主動脈撕裂引致心包充血

衞生署回覆《香港01》稱，指新增死亡個案為一名55歲男子，他在12月21日（冬至）死亡，死前14日內曾接種科興疫苗。據衞生署記錄，該中年男子患有高血壓及膀胱結石，初步解剖發現是主動脈撕裂引致的心包充血，須待因果關係評估結果。

該52宗個案中，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會認為當中67%（35宗）與疫苗接種沒有因果關係，另初步認為14宗與疫苗接種沒有關聯，餘下兩宗仍待取得更多資料再評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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