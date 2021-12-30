港府「加辣」　機組人員酒店隔離檢疫3日　林緯遜：5至7日更佳

本港疫情反覆，港府早前宣布收緊航空界的防疫要求，機組人員抵港後須在檢疫酒店隔離3天。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今(30日)於港台《千禧年代》表示，從醫學上而論，3天並不足夠，因機組人員可能的感染途徑廣泛，除值勤的外站，亦有機會於航班或抵港前受到感染，故5至7日的檢疫期相對為佳，但需視乎實際運作平衡。

他又認為，與此同時，亦要加強高危工種包括機場員工的防感染培訓，市民盡快接種疫苗，以建立免疫屏障亦相當重要。



林緯遜指，機組人員可能的感染途徑廣泛，除值勤的外站，亦有機會於航班或抵港前受到感染，故5至7日的檢疫期相對為佳。(資料圖片)

林緯遜表示，由於Omicron的傳播力相對較高，隨著相關輸入個案增加，於社區爆發的風險亦與日俱增，倘其進入社區後與無接種疫苗人士有所接觸，風險更進一步增加。

港府早前收緊機組人員抵港後檢疫安排，被問到相關措施是否足夠，林緯遜指，醫學上而言3日的檢疫隔離並不足夠，因機組人員可能的感染途徑廣泛，除值勤的外站，亦有機會於航班或抵港前受到感染，故5至7日的檢疫期相對為佳。不過他又謂，需平衡實際運作。

至於如何應對或即將而至的疫情，他則強調，需要嚴防輸入個案，免造成社區傳播，另不僅是機組人員，港口人員的檢疫安排亦要隨之收緊，倘有違令行為需妥善勸喻。林緯遜又提到，早前有機場清潔工「中招」，亦要加強高危工種例如機場員工的防感染培訓，以及裝備提升等。他又表示，疫苗接種雖並非百分百防感染，但可建立免疫屏障，促市民盡快接種疫苗。他又指，原則上認同推行疫苗護照，「只是咩程度同執行上如何去做。」

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