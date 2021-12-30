八達通設4臨時服務中心　助長者申樂悠咭　接受將滿60歲人士申請

政府今日（30日）宣布，將從下星期一（1月3日）起設立四間臨時服務中心，協助政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）的60至64歲合資格人士，申請專為計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」。政府亦將開始接受三個月內滿60歲合資格人士申請「樂悠咭」。



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60至64歲合資格人士須持有「樂悠咭」，才可於明年2月27日起享用二元乘車優惠。八達通卡至今共收到約516 600份申請。政府提醒仍未申請的合資格人士，必須在1月31日前透過「八達通App」手機應用程式遞交申請，否則將不能如期享用該優惠。

為協助60至64歲合資格人士盡快遞交申請或補交申請資料，八達通將從下星期一起設立下列四間臨時「樂悠咭」申請服務中心：

灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室；



旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室；



沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心2樓會議室；



天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室。



各服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。「樂悠咭」印有合資格人士的相片及姓名，每人只可持有一張。政府會資助首次申請的20元申請費用，申請人無須另行支付任何費用。65歲或以上受惠人士可繼續享用該優惠，政府將另行公布他們申請「樂悠咭」的安排；合資格殘疾人士則可繼續享用該優惠而無須申請。