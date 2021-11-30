樂悠咭｜1961年出生周三起可申請　57至60年出生者有近16%未登記

60歲以上人士，將需使用「樂悠咭」享用兩元乘車優惠。1961年出生人士明日（1日）起亦可以申請，合資格市民可透過八達通手機應用程式或郵寄表格申請，4星期內便會收到「樂悠咭」，明年2月底可使用。港府又表示，對上幾批1957至1960年出生的合資格人士，有近16%未登記。



▼「八達通App」申請樂悠咭▼



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港府表示，1961年出生的合資格人士，明日起可透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請專為2元乘車優惠計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」。「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元申請費用，申請人無須另行支付任何申請費用。

因應乘車優惠計劃將年齡門檻降至60歲，60至64歲的合資格人士必須持有「樂悠咭」，才可於明年2月27日起享用二元乘車優惠。八達通卡公司至今共收到約40.4萬份申請，估計佔1957至1960年出生人口約84%。政府呼籲61至64歲逾期尚未申請「樂悠咭」的合資格人士盡快遞交申請。

「樂悠咭」由8月2日起，分階段接受申請。（八達通網站截圖）

八達通卡公司已就資料不詳或證明文件不齊的申請，向有關申請人發出手機短訊及信件，要求補交資料。接獲短訊的申請人，應盡快致電查詢熱線22662222（選擇語言後按6、2、3及0直接與職員聯絡），而收到信件的申請人，則應在14天內使用夾附回郵信封補交資料，否則有關申請將不獲繼續處理。

八達通卡公司已由八月中旬起，陸續寄出「樂悠咭」，並以手機短訊形式通知申請人留意收取。如申請人在收到有關短訊後10日，或在完成申請後四星期仍未收到「樂悠咭」，可致電上述查詢熱線。

現時65歲或以上的受惠人士，可繼續使用現有不記名長者八達通卡或個人八達通卡享有二元乘車優惠。政府將於明年第一季，將公布相關人士申請「樂悠咭」安排。另外，現時持有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士，將可繼續享用二元乘車優惠，無須申請「樂悠咭」。