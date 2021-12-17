男子涉多次出示假委任證冒警盜款　遭重案組拘捕及起訴

警方表示，於12月11日中午約12時，接獲一名56歲本地女子報案，指一名男子在當日早上到達其位於灣仔皇后大道東75號的住宅單位後，自稱警務人員，並出示一張警察委任證，要求入內檢查。報案人事後發現單位內有6,000元現金被盜。灣仔警區重案組人員經情報分析及深入調查後，鎖定一名目標男子，12月14日凌晨在北角英皇道一單位，拘捕一名40歲姓李本地男子，涉嫌「冒充警務人員」及「盜竊」，人員並檢獲其案發時懷疑穿着的衣物及一張假冒警察委任證。



警方指，被捕男子已被暫控一項「冒充公職人員罪」及一項「盜竊罪」，案件已於昨日（12月16日）上午在東區裁判法院提堂。初步調查顯示，被捕男子懷疑涉及多宗同類案件，警方呼籲如市民目擊有關案件，或曾遭遇類似事件，可致電3660-7543或3660-7544與灣仔警區重案組聯絡。

警方續指，市民如遇到有人自稱警務人員時須份外小心，如有懷疑，應要求對方出示委任證及與警方聯絡以確定其身份。根據《簡易程序治罪條例》，任何人如假冒公職人員，一經定罪可被判罰款1,000元或入獄6個月。