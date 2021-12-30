比利時機組人員檢疫期間專車接走提早返國　食衞局：領事館可申請

Omicron變種病毒令全球新冠疫情反彈，《香港01》獲悉，有外國機師來港確診後，同機的機師被列為密切接觸者，需要入住竹篙灣檢疫中心，但該名比利時外籍機師向該國駐港領事館要求離港返國，並獲衛生署安排。

食物及衞生局就事件回覆指，根據現行機制，被列為密切接觸者的外籍機組人員如欲離開本港，在得到其所屬國家或地區的駐港總領事館或名譽領事館的同意下，可經由領事館向食物及衞生局申請提早終止其強制檢疫令，以閉環管理方式在指定時間離開檢疫中心直接前往機場，並登上相關航空公司安排的貨機或非載客客機離港。



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消息指，該名需要入住竹篙灣檢疫中心的比利時藉機師，向比利時駐港總領事館提出回國要求，經領事館與衞生署協調後，機師獲安排於12月22日晚離港，乘坐專車離開檢疫中心直接到機場離境。據悉他當時僅在竹篙灣檢疫三至四天，在離港前有打齊兩針疫苗，並檢測為陰性。

除了比利時，多個歐盟國家，包括德國、法國、意大利駐港總領事館，均有類似安排，協助被送到竹篙灣的機師離港。

比利時領事館指不評論個別事件

比利時駐港總領事館表示不評論個別事件，但強調有一直遵守當局的防疫要求及規例。

食衞局：閉環式管理離開檢疫中心 跟足感染控制措施

食物及衞生局就事件回覆指，根據現行機制，被列為密切接觸者的外籍機組人員如欲離開本港，在得到其所屬國家或地區的駐港總領事館或名譽領事館的同意下，可經由領事館向食物及衞生局申請提早終止其強制檢疫令，以閉環管理方式在指定時間離開檢疫中心直接前往機場，並登上相關航空公司安排的貨機或非載客客機離港。

當局強調，申請獲批准的相關機組人員及工作人員須遵守指定感染控制措施，包括配戴合適的個人防護裝備，以及安排點對點交通等。而相關領事館的代表須由機組人員離開檢疫中心直至其登上的航班起飛為止，於另一車輛上監督整個過程。期間，領事人員不會接觸相關機組人員。離港後，相關機組人員亦不得於原定的檢疫期內再次前往香港。

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