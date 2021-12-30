Omicron｜機員豁免今取消　國泰：不能如期運作所有已計劃航班

最新再有兩名國泰機組人員確診，更疑感染Omicron變異病毒株，其中一人在回港後未有跟隨國泰防疫指示，與友人聚餐，Omicron恐流入社區。國泰回覆，因應最新機組人員檢疫限制，不能如期運作所有已計劃的航班，現正整合2022年第一季期間的航班，包括取消部分往來香港的客運航班。

不少返港人士於今早陸續收到航班被取消的訊息，有人表示明天由香港往法蘭克福的航班剛收到通知被取消。《香港01》已向運房局查詢，正待回覆。



受最新機組人員檢疫限制影響 國泰：取消一些往來香港的客運航班

有傳媒報道指，政府取消國泰客機機組人員來往非中國地區的豁免檢疫安排，並今日起生效。國泰於網頁上表示，受最新機組人員檢疫限制的影響，不能如期運作所有已計劃的航班，並正整合現時至2022年第一季期間的航班並作出大幅調整，包括取消一些往來香港的客運航班，會盡快聯絡受影響乘客，並會盡量安排他們乘搭其他航班，或選擇悉數退款。惟國泰未有回應取消航班的實際數字。

傳明日香港往德國法蘭克福航班取消 改今晚出發

航班被取消的乘客今早陸續收到通知，並在社交媒體上求救。有人原訂明天由香港前往德國法蘭克福的航班被取消，要改為今晚出發；亦有人指，所有國泰前往美國洛杉磯的航班都被取消，只能改飛往加拿大溫哥華或美國紐約，再自行想方法回洛杉磯。

《香港01》已向運房局查詢有關客機機組人員的防疫安排，正候回覆。