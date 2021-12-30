增12宗確診個案　另約25宗初步確診　東華三院冼次雲小學職員中招

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（30日）零時零分，一共有12宗新冠肺炎確診個案，累計12,631宗。新增個案均為輸入個案，涉及9男3女，年齡介乎1至61歲，當中7宗涉及變異病毒株的感染，3宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測，當中6人由加強監測的A組指明地區，高風險地區抵港，6人由A組指明地區高風險抵港，除了一名小童外，全部均接種疫苗，其中三人亦已接種三劑新冠疫苗。



衞生署衞生防護中心公布，一共有12宗新冠肺炎確診個案以及不多於25宗初步確診個案，涉及9男3女，年齡介乎1至61歲(資料圖片/梁鵬威攝）

衞生署衞生防護中心公布，一共有12宗新冠肺炎確診個案以及不多於25宗初步確診個案，涉及9男3女，年齡介乎1至61歲，其中，一名48歲的（編號12628）男確診者，帶有N501Y及T478K變種病毒株，他於周二（28日）由美國返港，已於當地接種3劑復必泰疫苗；另外亦有兩名確診，28歲（編號12631）及46歲（編號12632）的男確診者，同樣已接種三劑復必泰疫苗。

防護中心指，9人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，3人於檢疫期間確診，當中有7人接種過兩劑新冠疫苗，3人為機組人員，3人為菲律賓藉外傭，其中一多24歲男機組人員於葡萄牙接種一劑強生疫苗；防護中心提到，確診人士中，只有一名一歲男童（編號12625）沒有接種疫苗，病發期間他曾出現咳嗽，其他人均沒有病徵，而個案12625是早前輸入個案（個案12594和12608）的密切接觸者，於公立醫院確診。

冼次雲小學職員訪英後返港 檢疫第4日證確診

衞生防護中心指，個案12632為一名46歲男病人，他居於大圍積輝街金禧花園1座，本周一（27日）前往英國，離港前於12月16日進行檢測呈陰性，他從英國經芬蘭乘搭航班AY101在（27日）月27日抵港，在竹篙灣檢疫中心接受首4天檢疫， Ct值大於30。他在東華三院冼次雲小學工作，最後上班日期為十二月十六日。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住、現時，工作和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。