新冠肺炎｜內地昨增207宗確診病例　西安累計本土個宗破千

國家衛健委公布，內地昨日（29日）新增207宗確診病例，包括156宗本土個案，51宗境外輸入個案。

其中，陝西西安市單日新增155宗本土個案。自12月9日以來，西安累計確診患者突破千人。



12月9日起，陝西開始爆發疫情，至17日平均每天都新增零散個案；12月18日至24日，新增病例從每日13宗增至75宗；12月25日至28日，每日新增病例都突破150宗。

據陝西衛健委通報，截至12月28日，西安市累計確診962宗；加上昨日新增的155宗個案，目前西安市已累計確診1117宗。

國家衛健委消息，156宗本土個案，包括陝西西安市155宗，廣西防城港市1宗；51宗境外輸入病例，包括上海17宗，廣東10宗，天津、福建、廣西、雲南各4宗，浙江3宗，北京、山東、湖北、四川、陝西各1宗。

同日，內地新增無症狀感染者27宗，其中境外輸入26宗，本土1宗為上海浦東新區報告。截至目前，內地現有確診病例2563宗，累計報告確診101890宗，4636人病亡。境外輸入現有確診病例770宗，累計確診11055宗。