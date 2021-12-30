新冠肺炎．12.30｜染Omicron空少疑引爆社區二代傳染　地盤工中招

本港今日（30日）新增12宗新冠病毒病確診輸入個案，同時再多11名早前確診患者證實帶Omicron。衞生防護中心指，新增個案均為輸入個案，當中7宗涉及變異病毒株的感染，3宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘2宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。

此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的11宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron，涉及八男三女，年齡介乎21至59歲，包括居屯門嘉悅半島1座、曾與家人到又一城望月樓用膳的國泰空少。

由於今日新增個案中，有3名為抵港菲律賓傭工，且全均是昨日（29日）經宿霧太平洋航空航班抵港，因此政府宣布宿霧太平洋航空菲律賓抵港的客機，於今日起禁止着陸香港至下月十二日。



【22:17】衞生防護中心表示，正調查兩宗初步確診與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗初步確診輸入個案。

Omicron社區二代傳播 空少又一城望月樓食飯 疑傳染非同枱食客

第一宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案，涉及一名76歲男病人，居於石硤尾澤安邨榮澤樓。他是早前確診輸入個案12611（即國泰豁免檢疫但違規外出空少）（已確認帶有Omicron變異病毒株）的非同住家人，曾於12月２８八日的進行檢測，結果呈陰性。個案12611確診後，男病人於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，12月29日抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於30，沒有病徵，帶有N501Y及T478K變異病毒株。病人為一名退休人士，近期沒有外遊，曾接種兩劑復必泰疫苗。男病人與個案12611以及另一名女子，於12月27日下午約一時半至三時在九龍塘又一城G25號望月樓午膳。該名女子已於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其於12月29日抽取的樣本檢測結果呈陰性。

第二宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案，涉及一名34歲男病人，居於屯門藍地屯子圍的村屋。他近期沒有外遊，曾於12月27日下午約二時半至四時，與三名家人到望月樓用膳。他於12月28日根據相關強制檢測公告的規定，到社區檢測中心進行檢測，結果呈陰性。他12月29日出現咳嗽病徵，今日乘搭輕鐵到屯門醫院急症室求診，抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值約30，帶有N501Y及T478K變異病毒株。病人曾接種兩劑復必泰疫苗。他於地盤工作，最後上班日期為12月29日。

衞生防護中心今日聯同食物環境衞生署和機電工程署人員，到望月樓視察，評估餐廳內是否有可能出現傳播，跟進調查個案的感染是否有關聯，以及阻截病毒進一步擴散的潛在風險。根據現階段的調查，中心不排除該名76歲及34歲的男病人是於12月27日在望月樓進餐時，受到個案12611的感染，但仍需待完成全基因組測序分析，以確認三者的關聯。中心於視察行動中採集了44個環境樣本，結果待定，而中心亦已要求該餐廳關閉以進行徹底清潔消毒及改善處所的換氣量。

政府已安排餐廳所有職員進行強制檢疫，並呼籲曾於12月27日下午一時至三時，曾到望月樓用餐的人士盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

第三宗初步確診個案為輸入個案，涉及一名47歲男子，居於堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座，該處已納入封區檢測範圍。他是一名機組人員，於12月22日經航班CX840前往美國，離港前於12月20日進行病毒檢測結果呈陰性。

他是早前輸入個案12610（已確認帶有變異病毒株Omicron）的同事，一同經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本，病毒檢測結果呈陰性。病人其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測，於12月27日的檢測結果呈陰性。個案12610確診後，他於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，於12月29日的檢測結果呈初步陽性，Ct值約25，沒有病徵，帶有N501Y變異病毒株。他已於香港接種三劑復必泰。

12月30日 堅尼地城海都樓A座封區檢測



Omicron｜再有國泰豁免檢疫機組人員初確診 堅尼地城海都樓封區

【22:10】政府一晚內第二次封區，晚上10時起限制在堅尼地城指明「受限區域」（即堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約7時完成此行動。

政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【21:55】政府公布，按全球最新疫情發展，將於2022年1月2日凌晨零時起，指明白俄羅斯、庫拉索和越南為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

12月30日 澤安邨榮澤樓封區檢測



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Omicron｜國泰空少疑望月樓播毒同枱家人中招 石硤尾榮澤樓封區

【20:55】政府宣布作出限制與檢測宣告，自晚上七時起限制在石硤尾指明「受限區域」（石硤尾澤安道1號澤安邨榮澤樓）內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

政府發言人表示，由於今日發現一宗初步確診個案，為早前公布輸入個案的密切接觸者，(即曾偷走外出染疫空少的密切接觸者)，而該輸入個案確認帶有需要關注的變異病毒株Omicron，病人在病毒潛伏期間曾在上址居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

▼12月29日強制檢測公告▼



【19:20】據了解，除了染疫國泰空少的家人初步確診外，一名曾與該名國泰空少同一時段在九龍塘又一城望月樓吃飯的食客，亦已初步確診。

確診Omicron國泰空少家人同告染疫 又一城望月樓今午停業清毒

【17:35】Omicron威脅愈演愈烈，國泰航空一名居於屯門嘉悅半島、早前確診的空少，今午證實染Omicron，而他確診前曾與兩名家人到九龍塘又一城望月樓與吃飯，最新消息稱，其中一名家人亦告染疫，而望月樓下午已暫停營業消毒，大批政府人員在現場視察，亦有身穿保護衣物人員戒備。

Omicron｜合計10航班停飛 菲傭來港難 航空公司往返倫敦大削班

（香港01製圖）

【17:30】衞生防護中心公布正調查12宗新增確診個案，至今本港個案累計12 631宗。新增個案均為輸入個案，當中七宗涉及變異病毒株的感染，三宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。個案涉及九男三女，年齡介乎1至61歲，六人由加強監測A組指明地區抵港，六人由A組指明地區抵港。

此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12589、12592、12595、12596、12597、12598、12599、12600、12609、12610和12611均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。這些個案涉及八男三女，年齡介乎21至59歲。

新冠肺炎｜傳禁宿霧航空馬尼拉航班飛港 中介料或逾千菲傭難來港

【13:05】外傭業界今日凌晨收到消息，指宿霧太平洋航空來港航班將被熔斷兩星期，香港僱傭代理協會主席張結民今證實說法，他指航空公司三缺一後，大部分原定近兩星期來港的菲傭將叫停，預計過千菲傭暫緩來港。

香港僱傭公會主席陳東風則表示，業界及僱主急需變陣趕撲機票，免外傭抵港計劃受阻，亦要更改隔離酒店預訂，「千辛萬苦先訂到間房，依家一夜化為烏有。」

另有業界人士憂慮，其餘兩間航空公司亦隨時面臨被熔斷風險，僱主有排煩：「熔斷機制收到咁緊，菲律賓疫情又無顯著緩和，另外兩間都唔知飛得幾耐。」

Omicron｜機員豁免今取消 國泰：不能如期運作所有已計劃航班

【11:45】最新再有兩名國泰機組人員確診，更疑感染Omicron變異病毒株，其中一人在回港後未有跟隨國泰防疫指示，與友人聚餐，Omicron恐流入社區。國泰回覆，因應最新機組人員檢疫限制，不能如期運作所有已計劃的航班，現正整合2022年第一季期間的航班，包括取消部分往來香港的客運航班。有消息指，所有客機機組人員需以閉環執勤模式工作，回港後需接受強制檢疫最長14日後才可重返社區，而明年二月中起，飛中國的航班將由指定機組人員負責。

不少返港人士於今早陸續收到航班被取消的訊息，有人表示明天由香港往法蘭克福的航班剛收到通知被取消。

運房局回覆指，已公布了適用於駐港機組人員的最新檢疫安排，並要求航空公司嚴格切實遵守，並一直與航空業界保持緊密溝通，務求在保障公共衞生的同時，確保往來本港的航空貨運服務持續暢通運作。

新冠疫苗｜中年男針後全身出疹 衞生署5個月後才轉交專家審視

【07:00】《香港01》在今年7月接獲一名曾接種科興疫苗的中年男士投訴，指在打兩針後突然全身皮膚出紅疹，需入院治療，當時衞生署表示，會將個案交由專家委員會判斷與疫苗的關係。不過，記者在事隔5個月後，即本月再次跟進該名男士的情況，並再向衞生署查詢時，才發現個案一直未交予專家委員會跟進。



衞生署本月回覆查詢時表示，在收到醫護人員呈報的疫苗接種異常事件報告後，已聯絡呈報的醫護人員以獲取進一步資料，「個案將交由專家委員會進行因果關係評估」。換言之，事發後五個月，署方仍未將個案轉交予委員會評估。記者再次查詢原因後，署方則稱會於本月內將專家委員會的評估結果通知醫院管理局。

酈先生接種第二針科興疫苗後四日，出現紅疹更蔓延至腳部。（受訪者提供）

Omicron｜政府取消客機機組人員豁免檢疫 國泰預告大削班

【04:18】新冠病毒變種病毒株Omicron疫情全球失控，國泰航空兩名空中服務員違反豁免指引，令本港社區爆疫風險急升，據報當局向本港航空公司使出狠招，撤銷所有非中國線客機的機組人員豁免檢疫措施，機組人員回港即需強制酒店檢疫最多14日。國泰首當其衝，現有「客機去、貨機返」及短線回頭機的機組人員，不能再落機即回家隔離監察。

新安排由周三（29日）深夜即生效，變相國泰所有非中國線航班需以閉環式操作，打亂部署，由於未有足夠酒店房間供機組人員檢疫，將不能如期運作所有已計劃的航班，國泰稱會聯絡受影響顧客轉換航班或全數退款。

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強制檢測｜冼次雲小學男職員遊英返港初確診 住所學校5處上榜

【00:33】新冠肺炎疫情下，變種病毒Omicron全球肆虐。衞生防護中心12月29日晚上公布，一名46歲已打齊3劑疫苗的男子初確診，暫列輸入個案。他12月17日由香港前往英國，本周一（27日）經芬蘭抵港，機場檢測陰性後到竹篙灣檢疫，至周二（28日）樣本初陽，變異病毒株檢測結果待定。



由於他潛伏期內曾在港逗留，政府周三晚上（29日）公布，5處被納強制檢測公告，包括其住所大圍的金禧花園1座、工作地點東華三院冼次雲小學，以及九龍塘又一城百佳超市「Taste」、沙田置富第一城「星巴克咖啡」和沙田新城市廣場一期Shake Shack。



另有9個處所須再強檢。

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼



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