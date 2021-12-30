Omicron｜再有國泰豁免檢疫機組人員初確診　堅尼地城海都樓封區

Omicron變種病毒個案肆虐全球，陸續有回港機組人員確診。衞生防護中心表示，一名從美國回港、豁免檢疫的機組人員初步確診，其同事早前亦已確診感染Omicron，政府遂於晚上10時於其居所堅尼地城海都樓A座突襲封區，整座大廈需要強制檢測。



初步確診的47歲男子是國泰航空機組人員，是早前另一宗輸入個案（#12610）的同事。患者於12月22日經航班CX840前往美國，之後一同經航班CX843於12月25日抵港，在機場檢測時結果呈陰性。在#12610確診後，患者於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，之後12月29日的檢測結果呈初步陽性，Ct值約25(即病毒量高)，沒有病徵，帶有N501Y變異病毒株。

涉事初步確診個案居於堅尼地城海都樓A座，政府自晚上10時起限制在海都樓A座內的人士，所有人須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（31日）上午約七時完成此行動。

政府在「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時30分前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

「受限區域」內的人士若已於28至30今日期間已檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無需再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

另外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於12月9日至30日期間，曾身處海都樓A座逾兩小時的人，亦須在2022年1月1日或之前接受強制檢測，已接種疫苗的市民亦不獲豁免。