Omicron｜國泰空少疑望月樓播毒同枱家人中招　石硤尾榮澤樓封區

變種病毒Omicron在本港社區爆發！昨日確診的國泰航空44歲空少（個案編號#12611），今日（30日）證實感染Omicron變種病毒，他在豁免檢疫、在家監察期間，違規到九龍塘又一城的食肆「望月樓」與親友食飯，同枱的家人今日證實初步確診。據了解，鄰桌的食客亦同告中招。

涉事的望月樓今日停業，下午有大批身穿全套保護裝備的政府人員到場清潔、消毒，亦有衞生署職員在場採集環境樣本。政府晚上7時，再於空少家人居住的石硤尾澤安邨榮澤樓突襲封區強檢。



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染疫的44歲男子（#12611）是國泰航空機組人員，上周六聖誕節（25日）乘搭國泰航班CX2807，從美國芝加哥飛抵本港，居於屯門嘉悅半島1座。他無病徵，居家監察期間，社區檢測中心接受檢測才對病毒呈初步陽性，Ct值低於30，帶有N501Y和T478K變異病毒，今日證實感染Omicron。

他在豁免檢疫在家監察期間，違規外出周圍走，包括到位於又一城地下的食肆望月樓吃飯，其同枱用膳的家人已遭感染，連在同一時間在該餐廳、不同枱的食客亦中招。

空少家人位於石硤尾澤安邨榮澤樓的住所，政府晚上7時宣布，將該住宅大樓列為「受限區域」，身處封區範圍內的人，須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至所有人已完成檢測，並在檢測結果大致確定後，方可離開其處所。政府預料最快明早（30日）7時可完成行動。

政府在「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨時1前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

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「受限區域」內的人士若已於28至今日期間已檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無需再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

另外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於12月日10至30日期間，曾身處榮澤樓逾兩小時的人，亦須在2022年1月1日或之前接受強制檢測，已接種疫苗的市民亦不獲豁免。

至於涉事餐廳望月樓，則在下午貼出告示指，要暫停暫停營業，以便安排全店員工接受更緊密檢測和醫學監察，大批身穿保護裝備的政府人員亦走進餐廳，徹底清潔、消毒。