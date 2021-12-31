童樂居虐兒案｜再有4名女幼兒工作員被控　涉案4童僅1至3歲

香港保護兒童會轄下「童樂居」疑發生虐兒事件，再有4名年輕女子涉案被捕，她們今日（31日）被押解至九龍城裁判法院提堂，各人被控一項虐兒罪。所有被告暫時毋須答辯，案件押後至明年2月21日，以便警方作進一步調查，所有被告均獲以1萬元保釋，但期間不得再接觸院舍的職員及兒童，亦不可以參與任何涉及照顧兒童的活動。



受害人包括3男童及1女童

4名女被告：CHY（23歲）、CKY（25歲）、LHY（25歲）、及CWH（28歲），4人均報稱為幼兒工作者。她們各被控一項對所看管兒童或少年人襲擊，控罪指她們於本年11月6日至12月16日在旺角童樂居內分別襲擊4名兒童，即1歲男童T、3歲男童A、1歲男童R、3歲女童I。

被告聆訊期間低頭

4名被告聆訊期間均低下頭，她們最終均獲准以1萬元保釋，期間不得離港，一周要到警署報到2次，不得接觸控方證人，不得接觸院舍職員及兒童，不得進入案發地點，不得參與任何涉及照顧兒童的活動。

案件編號：KCCC3736/2021