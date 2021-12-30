童樂居虐兒案｜雷張慎佳促突擊巡查定期檢視CCTV：係咪只錄無睇？

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」職員涉嫌虐兒案愈揭愈廣，最新最少20名幼童受影響，累計6名職員被捕。兒童事務委員會委員、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳今(30日)於港台《千禧年代》表示必須嚴正處理事件及尋根究底進行徹查，她又提到，機構需建立監管文化，包括確立內部守護幼童政策，另定期檢視閉路電視以監察前線運作亦是關鍵：「咁多CCTV，係唔係一路只係錄，而無翻睇呢？」



▼12.28保護兒童會總幹事召開記者會▼



雷張慎佳指，是次事件涉及多名幼童，亦遭受不人道及殘暴對待，強調必須尋根究底，及嚴正處理，包括全面了解及徹查事件，日後方能有效預防：「咁先至對受影響幼兒、社會公道。」

必須尋根究底，日後方能有效預防，咁先至對受影響幼兒、社會公道......咁多CCTV，係唔係一路只係錄，而無翻睇呢？ 兒童事務委員會委員、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳

機構正視監管文化 確立內部守護幼童政策



她又指，機構的監管文化亦須正視，包括確立內部守護幼童政策，涵蓋不使用暴力條款等；另定期檢視院舍內的閉路電視，亦是機構監察前線運作關鍵，「咁多CCTV，係唔係一路只係錄，而無翻睇呢？」

她又認為有必要檢視監察機制是否足夠令事件在未發展到嚴重階段就可發現，政府人員有必要檢視巡查方式，可考慮運用法例下的權力作突擊巡查。

全港僅兩間院舍收容需留宿幼童 雷張慎佳籲政府投放更多資源

對於「童樂居」幼童去向方面，她認為必須由跨部門、跨專業小組跟進，以決定會否將幼童遷移至另一機構，她又指，目前全港僅有兩間院舍收容0-3歲因家庭原因需要留宿的幼童，期望港府投放更多資源，包括增建相關院舍或人手，以紓減前線人手壓力。