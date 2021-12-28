消息：童樂居虐兒案再多3員工涉案　受害幼童或增至逾20人

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生疑虐兒事件，涉案員工及受害人數擴大。消息指，有關方面調查發現，除早前被拘捕的三名員工外，至少另涉多3名「共犯」，至於懷疑曾被襲擊幼童或達20名以上。保護兒童會將於今晚交代有關轄下童樂居職員涉虐兒被捕事件。



▼兩名被告上周六（26日）在觀塘法院提堂▼



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已有3員工被捕、18幼童疑被虐

香港保護兒童會位於旺角砵蘭街387號的「童樂居」，有3名女職員涉嫌虐兒於本月22日被捕，警方日前披露案件細節時，被捕3名職員年屆23至44歲，擁有專業資格，當時指案件中共有7名幼童被施虐，年紀最小僅2歲，最大亦只有3歲半，他們分別被扯頭髮、拍打頭部、掌摑面部及頭部，甚至遭拋落地下，身上有紅腫及瘀傷，同晚送院幼童人數已增至18人。

消息指，有關方面調查發現，除早前被拘捕的三名職員外，另有3至4名「共犯」，至於懷疑曾被襲擊幼童或達20名以上。

首被告提堂不斷抽泣

至於早前被捕的三名女員工，當中二人被控襲擊兩名3歲男童，本周日（26日）在觀塘法院提堂，二人暫時毋須答辯，裁判官把案押後至明年2月21日再提訊，兩名被告准保釋，首被告提訊期間不斷抽泣。另一人早前獲准保釋候查。