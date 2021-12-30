童樂居虐兒案｜社工質疑管理不善 要求專責小組加入獨立人士

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生職員涉虐兒事件，至今共6名職員被捕，而懷疑被虐的兒童至少有20名。民主黨福利政策發言人、本身為社工的莫建成擔心，虐兒事件是否反映該會有存在已久的結構性問題，並質疑是否有人管理不善、沒有及早處理問題導致悲劇發生。莫強調，保護兒童會成立的專責小組必須加入非機構委派的第三方獨立人士，在找出成因後再作出針對建議杜絕問題。



童樂居懷疑虐待兒童的事件愈鬧愈大，有指兒童分別被扯頭髮、拍打及掌摑面部及頭部，甚至有幼兒被拋落地，行為殘忍及難以接受。莫建成指出，居於「童樂居」的兒童，均是棄嬰、孤兒、經政府轉介或來自有問題家庭的兒童，他批評，事件發生已多天，保護兒童會至今仍未有透露事件的懷疑成因，令公眾對保護兒童會信心盡失，認為保護兒童會簡直是愧對兒童，故要求社署介入，並開誠布公交代事件，而保護兒童會亦必須公開道歉。

香港保護兒童會在位於旺角砵蘭街387號的院所「童樂居」內，有職員於上周五(17日)，涉嫌虐待多名嬰幼兒。（童樂居網頁圖片）

對於如何杜絕該會的虐兒問題，莫建成指出，外界至今不知保護兒童會成立的專責小組有何成員，而勞福局更明言不會派員加入，並指由機構進行內部調查，令人感到勞福局欲企圖卸責、並極度擔心事件會出現「自己人查自己」、未能徹底查找問題的情況。

莫建成認為，社署必須介入專責小組，以確保調查公平公正，而小組必須加入非保護兒童會委派的第三方獨立人士，例如法律界、社福界、兒童心理學家及幼兒工作者等等，找出事件成因後再提出針對建議，防止日後再發生虐兒事件，以及糾正機構的不當管治問題。而未有調查結果前，在可行情況下可考慮先將現居於童樂居的兒童遷離，交由其他社福機構照顧，以保障幼童的權益和安全。