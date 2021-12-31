前年10.1黃大仙衝突　多人以硬物及汽油彈等扔警　5男暴動罪成

前年國慶當日，全港各區均有示威活動，期間黃大仙的示威後來更演變成衝突，有人以硬物及汽油彈等扔向警方。其中5名被捕男子，否認暴動及抗拒執行職責的警務人員罪。經審訊後，區域法院法官今（31日）裁定所有被告罪成。各被告被裁定罪成後，多名女親友散庭後哭泣。案件押後至明年2月11日判刑，期間替所有被告索取背景報告，另替第二被告張啟昌、第四被告溫梓霖和第五被告麥浩偉索取勞教中心報告，第四被告亦需索取教導所報告，原獲保釋的5人需還柙看管。



5名被告：郭小杰（30歲）、張啟昌（23歲）、何文謙（27歲）、溫梓霖（19歲）和麥浩偉（24歲），同被控一項暴動罪，以及各1項抗拒正在執行職責的警務人員罪。控罪指，他們於2019年10月1日在黃大仙龍翔道一帶，連同其他人參與暴動；並分別抗拒正在執行職責的警務人員罪高級警司2700、警長33625、警員17587、6729及17416。

案件編號：DCCC 260/ 2020