元朗瘋駕｜女司機無視有人伏在車頭照開車　認危駕等罪候判

今年初網上流傳影片，顯示一名司機在元朗，不理一名男子伏在車頭，並大叫：「停車啊!.....我就嚟死啦……」仍照樣開車，並駛前約125米才停車，該車之後撞到巴士後翻側，車上女司機更逃離現場。警車根據私家車資料，找出駕駛者為車主的太太，並查出她當日駕車疑撞到一部輕型貨車後，與貨車司機談判不果，便開車離開。這宗原屬於區域法院的案件，今(31日)在荃灣法院處理，女司機承認危險駕駛等4項罪名，法官把案件押後至明年1月20日判刑，被告准以1萬元保釋及不得離開香港。



被告韋雅儀，33歲，家庭主婦，承認4項罪名包括：1項不小心駕駛、2項危險駕駛，及1項駕駛未獲發牌的車輛罪。控罪指被告於2021年2月4日在元朗教育路，不小心駕駛及危險駕駛一部私家車；並於同日在元朗公路危險駕駛；及駕駛未獲發牌的私家車。

被告車撞到輕型貨車並留下刮痕

案情指當日傍晚約8時許，被告駕駛的私家車在元朗教育路撞到一輛輕型貨車的車尾，並留下刮痕，被告與貨車司機商討賠償，兩人未達成共識被告便返回其車上，貨車司機便站到被告的車前，被告卻突然開車，貨車司機趴倒在女被告的車頭，女司機繼續開車，她更一度掉頭駛入相反的行車線，並衝越兩組紅燈；她駕車行駛約125米後才減速停下，貨車司機的右手及腹部有觸痛，貨車修理費約8,200元。

網上流傳影片顯示事件發生經過。(詳看下圖)

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以時速105公里在元朗公路行駛

女被告之後駕車上元朗公路往上水方向，其時速約每小時105公里，超出該路段每小時80公里的限速，及後撞到一部巴士的車尾，巴士司機即停車及報警。巴士司機及乘客均沒有受傷，被告所駕的私家車則翻側，但被告能自行下車及離開現場。

從汽車登記找到車主為被告的丈夫

警方經調查後尋獲私家車的登記車主，為被告的丈夫，他確認被告在案發時曾駕駛車輛，該車輛牌照於同年1月8日已屆滿；被告警誡下保持緘默。警方經調查亦發現，私家車及輕型貨車的行車記錄儀，均拍到案發的過程，包括貨車司機趴在私家車車頭，貨車司機驚慌地大叫：「停車呀！……我就嚟死啦！」但被告仍繼續開車。

案件編號：DCCC 408/2021

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