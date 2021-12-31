食衛局強烈呼籲　曾訪中環屯門7食肆市民須進行檢測　屬高危處所

因有數名國泰機組人員未有遵從免檢疫期間的豁免檢疫指引，令帶有Omicron變異病毒株的新冠病毒進入社區。食物及衞生局今日（31日）凌晨公布強制檢測公告，有60個處所上榜。



今日下午，食衛局強烈呼籲曾到訪強制檢測公告當中60個處所的其中11個的市民，必須依時進行強制檢測，認為這些地點對於在社區傳播Omicron的風險屬較高危，因為帶有Omicron的4名確診人士分別在高度傳染期間，曾到訪下列地方。



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食衛局強烈呼籲到訪市民須檢測的11個處所，當中包括7間食肆、2條巴士線以、1間戲院和1間連鎖零售店。

7間食肆遍布中上環、屯門石硤尾：

1. 中環蘇豪Pici（12月27日）

2. 上環Soho House（12月27日）

3. 中環The Iron Fairies & Co（12月27日）

4. 九龍塘又一城望月樓（12月27日）

5. 石硤尾邨第二期服務設施大樓大快活（12月28日）

6. 屯門V City商場牛角日本燒肉專門店（12月27日）

7. 屯門明藝街10號安全樓地鋪拾號公社（12月29日）

另外亦包括兩條巴士線，分別為：

1. 屯門市中心開往佐敦（西九龍站）的60X 巴士（12月27日中午）

2. 灣仔（會展）開往屯門（山景邨）的961巴士（12月27日下午）

以及九龍塘又一城Apple Store（12月27日）和葵芳新都會廣場百老匯戲院（12月28日）。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，曾到訪上述地點的市民都需要進行檢測，以免因有懷疑而將病毒傳給家人。由於需要做多次檢測，明白會對市民做成不便，但病毒已在社區出現，希望市民遵守檢測公告內容，若發現市民未有跟隨，將會嚴肅處理。