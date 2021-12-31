Omicron｜望月樓初確診地盤工訪屯門酒吧　經理：好驚傳畀其他客

變種病毒Omicron流入社區，出現本地感染個案，政府今（31日）凌晨公布的強制檢測名單，其中一間位於屯門的酒吧上榜，為初步確診地盤工人曾到訪。酒吧經理大呼「好驚呀」，憂其他顧客會被傳染，更怕政府再禁酒吧及食肆營業，指「生意啱啱先好返」，今晚除夕有數張訂枱，暫未取消。



有初步確診患者曾於12月29日晚上7時至10時到過屯門酒吧「拾號公社」，經理Niki說當晚有上班，現場有數枱為熟客，昨日收到衞生署電話後，已相當擔心，亦有熟客打來關心及詢問。她憂慮，酒吧會如又一城望月樓般出現傳播，影響其他客人，又怕顧客看到公告後不來光顧，「啱啱啲生意先好返」，「今晚都有幾枱booking，未話取消嘅，希望冇事啦」。

她說，每枱客人離去後都會消毒清潔，亦會嚴格執行量體溫、掃安心出行等要求。她希望，政府不要再次收緊酒吧及食肆營業。

屯門V City內的牛角燒肉專門店亦被列入強制檢測公告，店內經理表示，同事上班時都會掃安心出行，昨日已收到通知要做檢測，同事們已分批去做，今日繼續如常營業。

前來光顧的潘太說，疫情兩年，還是要有正常生活，「見到新聞記得有講患者去過（食肆）就唔去幾日囉，但唔會black list嘅」，指暫時未有打算減少外出用膳，亦會繼續與朋友聚會，但必定做足防疫措施，不希望出現第五波疫情。