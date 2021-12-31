Omicron｜許樹昌：望月樓地盤工與國泰空少隔數枱　本地清零斷纜

國泰航空44歲機艙服務員在豁免檢疫違規外出與家人在又一城食肆「望月樓」用膳，同枱一名家人、及一名同場不同枱的地盤工人亦初步確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（31日）指，情況令人擔心，透露該地盤工人與染疫國泰空少並非鄰桌，而是有一定距離，「隔咗幾枱」。

他指，二人出現時間吻合，故感染機會很高。他又稱，雖然地盤工與輸入個案相關，但由於是在本地發生，故屬本地傳播，本地清零已肯定「斷纜」。



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許樹昌今日在商台《在晴朗的一天出發》中指，望月樓內肯定有本地傳播，由於地盤工人與染疫國泰空少並非鄰桌，而是有一定距離，「隔咗幾枱」，故要小心觀察將來會否有其他食客受感染。他又認為，二人同場感染機會很高，當然要視乎基因排序結果。

許呼籲市民如收到「安心出行」應用程式通知，要盡快接受檢測，當局亦需要盡快追蹤兩層接觸者。而初步確診地盤工是因強制檢測而揪出，故認為現時機制有效。他又強調，由於病毒有潛伏期，故未來14日要小心。

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另外，他指更令人擔心的是有機組人員返港後第三日曾赴中環酒吧，其後初步陽性，「會唔會引起酒吧群組，又係要時間睇睇」。許樹昌表示，暫時仍未掌握病毒的傳播鏈，呼籲市民避免聚集及大型聚會。對於今晚舉辦的多個跨年演唱會，他認為戶外環境相對安全，但市民不應除低口罩，亦應該保持手部衛生。

他又稱，如未來再出現個案，要視乎是否與兩個機組人員相關，「如果社區唔同地點都有個案出現，真係要小心有第五波爆發，第二、三代（傳播）就唔好啦」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／李澤彤攝）