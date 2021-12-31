Omicron｜陳肇始：未來兩周是關鍵　促影相勿除口罩、婚宴勿敬酒

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入香港社區，今日除夕（31日）新增19宗確診個案。正值新年假期，食物及衞生局局長陳肇始強調，未來數天至兩星期是抗疫的關鍵時刻，呼籲市民，尤其須強制檢測者，避免去人多擠逼的地方或參與不戴口罩聚會，即使是外出亦不應除口罩影相，飲宴亦不要起身敬酒。



中環海濱今晚將舉行「2021美麗的夜香港跨年演唱會」。(資料圖片)

今晚西九文化區有旅發局舉辦的跨年演唱會，招待有3,000多名現場觀眾， 中環海濱則有「2021美麗的夜香港跨年演唱會」；預計會有大批市民外出倒數迎接新一年。

陳肇始形容，未來數天至兩周是非常關鍵時刻，呼籲市民尤其須強制檢測者，須提高警覺，別去人多擠逼的地方或參與不戴口罩的聚會，亦不宜除口罩影相，避免不慎傳染至親友：「嚟緊呢幾日，甚至乎未來兩周係非常關鍵，特別係放假，呼籲大家唔好去人多擠逼的地方。」

留意到有啲人影相又要除罩，呢個千祈就唔好喇，一定要戴罩！去飲宴亦唔好起身敬酒， 請大家留意！ 食物及衞生局局長陳肇始

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林文健：香港爆發第五波疫情臨界點

衞生署署長林文健強調，本港在第四波疫情結束後，首次出現社區感染Omicron個案，形容本港已處於「一個可能出現第五波疫情臨界點」，希望港人合力，杜絕疫症在社區蔓延，包括避免外遊，尤其是不應帶未接種新冠疫苗的幼童外遊。

見到香港可能已經處於一個可能出現第五波疫情臨界點，星星之火可以燎原，點樣撲熄第一個火頭，除防控工作，亦要依賴市民做好防疫工作。除打針外，知道市民新年或農歷新年期間，知道要檢疫，但可能都會外遊。呼籲市民避免非必要外遊，即使要外遊，都戴口罩、做好個人衞生。 衞生署署長林文健

會否影響通關？陳肇始：一定要先處理好疫情

港府積極準備通關之時再現社區傳播，被問及在「關鍵時刻」出現個案是否會影響通關安排，又或需否延至農曆新年後才有望通關？陳肇始重申，港府多個政策局仍就通關作準備，惟現時「一定要先處理好最新疫情發展」，將繼續採「最高規格」的外防輸入及內防反彈防控策略，達至「動態清零」，「務求將火冚熄佢，為通關創有利條件。」