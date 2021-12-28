林鄭：疫苗接種率必須進一步提升　為通關創造條件

特首林鄭月娥撰文，指香港近月一直透過嚴格的「外防輸入」措施，力保本地個案的「清零」狀態，一方面讓市民的日常生活大致回復正常，另一方面為與內地逐步有序恢復人員正常往來創造條件。



林鄭說，香港至今可說是力保不失，但面對變種病毒威脅，疫苗接種率必須進一步提升，方能為社區提供足夠的保護力。



「健康碼」2.0程式加設「個人備忘功能」，記下該次行程的詳細資料，方便在有需要時翻查。（市建局圖片）

港康碼約70萬人登記

林鄭表示，Omicron變種病毒來勢洶洶，港府已經收緊檢疫要求，雖然措施對旅客造成不便，但希望他們理解要以嚴格的措施減低變種病毒進入社區的風險。

「香港健康碼」系統已開通，林鄭透露已有約70萬人登記使用，而資科辦近日在社區為長者等不熟識數碼科技的市民提供支援。林鄭表示，歡迎賽馬會聯同社福機構及本地流動通訊網絡商，向合資格基層長者免費派發配備免費上網數據的智能手機。同時亦希望市民都出一分力，例如協助身邊的長者掌握科技應用，以克服社會上的「數碼鴻溝」。

政府將於2022年2月中在政府大樓和辦公處所推行「疫苗氣泡」。（資料圖片）

林鄭提到，雖然疫苗接種最低年齡已降至12歲，但整體接種率只有約72%，70至79歲群組接種率不足一半，80歲及以上人士更只有約兩成。她希望市民能鼓勵身邊的長者，包括居於院舍的長者接種疫苗。

適時考慮「疫苗護照」進入提定處所

明年1月1日起所有接種兩劑滿6個月的人士，均可以預約第三針疫苗。林鄭表示，會適時考慮實行「疫苗護照」，即除了因健康原因未能接種疫苗的人士外，所有人士必須持有已接種疫苗的證明，方可進入某些特定的處所或進行某些特定的活動。政府大樓及辦公處明年2月中將先推行「疫苗氣泡」，除醫生證明不能接種人士之外，進入大樓必須出示疫苗接種證明。