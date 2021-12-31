Omicron｜農曆年前擴大「疫苗氣泡」　飲食業憂生意及人手安排

政府預告，計劃於農曆新年前，即2月前擴大「疫苗氣泡」範圍至括食肆等18類處所，進入市民要已接種最少一劑疫苗。餐飲聯業協會會長黃家和指，農曆新年是餐飲業的高峰期，一向在農曆年前食肆會收到不少團年飯、春茗的訂座，業界固然會擔心生意受新措施影響。



黃家和指，未來需要由食肆的前線員工檢查客人是否已接種疫苗，在實際執行會增加員工的工作量， 而且「前線員工最擔心係刑責問題，如果檢查漏咗，要被罰停堂食，對員工同食肆帶嚟壓力。」他建議，當局未來需要就食肆前線人員如何檢查食客打針證明等作清晰指引。



餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

政府計劃於農曆新年前，即2月前擴大「疫苗氣泡」範圍。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（31 日）在疫情記者會上預告，計劃於農曆新年前，即2月前擴大「疫苗氣泡」範圍。現時受第599F章規管，包括食肆等18類處所，如戲院、健身中心、體育館、圖書館、體育場所等，進入市民要接種最少一劑疫苗。另外，處所的員工，亦需要在指定限期前完成接種疫苗，只有年齡未符合接種要求或有醫生證明不適合接種兩個群組可獲豁免。

食物及衞生局局長陳肇始預告，將會收緊一系列措施。（余俊亮攝）

農曆新年為餐飲業高峰期 業界憂生意受影響

餐飲聯業協會會長黃家和指，相信當局由於擔心Omicron疫情在社區爆發，故擴大「疫苗氣泡」範圍。他指，業界同樣擔心萬一Omicron疫情在本港擴散，「唔通走返舊路，嚴格限聚令，生意額下趺業界唔想見到」，但沒有預計到當局會突然加快步伐推出措施。

相關措施於農曆年前推行，黃家和指，農曆新年是餐飲業的高峰期，一貫在農曆年前，食肆會收到不少團年飯、春茗的訂座，業界固然會擔心生意受新措施影響。不過，他指，部份市民可能因為未接種疫苗選擇買外賣，相信亦可幫補食肆生意額，「大家唔洗太擔心」，但未有估計屆時食肆生意額會下趺多少，但為控制疫情，食肆亦需要配合。

建議當局為食肆提供更清晰指引

除生意額外，黃家和表示，未來需要由食肆的前線員工檢查客人是否已接種疫苗，在實際執行會增加員工的工作量。他指，現時D類餐飲業務處所的宴會要求出席者要打針，不少酒店亦就此安排專人負責檢查客人的打針證明，但未來若措施擴展至其他少型食肆，就未必有足夠人手應對，「前線員工最擔心係刑責問題，如果檢查漏咗，要被罰停堂食，對員工同食肆帶嚟壓力。」他建議，當局未來需要就食肆前線人員如何檢查食客打針證明等作清晰指引。