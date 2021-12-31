Omicron｜林鄭月娥召國泰主席狠批　農曆年前實施入食肆須打疫苗

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入香港社區，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）在疫情記者會上預告，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，並計劃於農曆新年前，即2月前擴大疫苗氣泡範圍至受第599F章規管的處所，包括食肆等18類處所，進入市民要接種最少一劑疫苗。



國泰免檢疫機組人員連日來先後現多宗確診，陳肇始透露，行政長官林鄭月娥於今早已召見國泰主席及行政總裁，並向其表達對國泰駐港機組人員，涉嫌違反三天家居隔離要求，增加社區傳播機會表達強烈不滿。陳肇始斥「不負責任行為，導致大量市民在新年期間被送往檢疫中心，及多次病毒檢測」，政府亦已勒令國泰的主席親自檢討事件及向公眾作出滿意交待。



▼空少家人同檯食飯染疫 石硤尾榮澤樓封區▼



+ 8

（國泰機組人員）不負責任行為，導致大量市民在新年期間被送往檢疫中心，及多次病毒檢測。 食物及衞生局局長陳肇始

「疫苗氣泡」擴至18類處所 包括戲院、體育場所

食物及衞生局局長陳肇始預告，將會收緊一系列措施，以加強針對Omicron變種病毒的防疫屏障，並計劃於農曆新年前，即2月前擴大疫苗氣泡範圍。陳肇始指，現時受第599F章規管，包括食肆等18類處所，如戲院、健身中心、體育館、圖書館、體育場所等，進入市民要接種最少一劑疫苗。另外，處所的員工，亦需要在指定限期前完成接種疫苗，若年齡未符合接種要求或有醫生證明不適合接種則可獲豁免。

食物及衞生局局長陳肇始預告，將會收緊一系列措施。（余俊亮攝）

陳肇始：特首要求國泰主席親自向公眾交代

近日多宗確診個案涉及國泰機組人員違規外出，陳肇始指，行政長官林鄭月娥於今早已召見國泰主席及行政總裁，並向其表達對國泰駐港機組人員，涉嫌違反三天家居隔離要求，增加社區傳播機會表達強烈不滿。

她續指，過去數天亦有國泰機組人員回港後違反規定，甚至到訪大量人群聚集的地方，增加病毒在本地傳播風險，「不負責任行為，導致大量市民在新年期間被送往檢疫中心，及多次病毒檢測。」她引述行政長官指，絕不能接受有關違規事件，已勒令國泰的主席親自檢討事件及向公眾作出滿意交代。

另外，運輸及房屋局亦已宣布進一步收緊駐港機組人員的檢疫安排，由抵港機組人員由現時需要入住檢疫酒店３天，改為直至取得第７日核酸陰性檢測結果，方可離開。相關安排會明日，即1月1日凌晨零時起生效。

▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



+ 10

衞生署長：Omciron史無前例的驚人速度全球擴散

衞生署署長林文健指，Omciron在全球疫情為本港帶來風險。他指出，全球於上周已新增共500萬宗涉及Omciron的個案，形容是「史無前例的驚人速度全球擴散」，目前已擴散至少110個國家。至昨日，本港已錄得共81宗Omciron個案，另外有28宗尚未完成基因測序，但帶有N501Y及T478K的高度懷疑個案，Omicron佔本港輸入個案由兩周前的35%，升至昨日的超過九成，「見到未來外防輸入Omciron壓力有增無減。」

他續指，Omciron的病毒特性比Delta變種病情的威脅性更大，有高度傳染性，傳播力比Delta高出四至八倍，更可令不少曾感染並康復人士再度受感染，而Omciron的基因變異較多，變相削弱疫苗效力。

+ 1

林文健指，現時疫苗接種覆蓋率「缺口非常大」，本港有近三成人口仍然未接種或者完成接種疫苗，特別是長者，「80歲以上而而家只有兩成左右已接種，所以缺口非常大。」他表示，在科學數據上，疫苗仍有效減低感染新冠病毒的機會，包括Omciron，並減低感染後出現重症，以及死亡率和住院率，呼籲市民盡快接種第第三劑疫苗。

林又形容，Omicron在社區食肆出現傳播，「見到香港已經處於一個可能出現第五波疫情嘅臨界點，星星之火可以燎原，點樣撲熄第一個火頭，除咗防控工作，亦要依賴市民做好防疫工作。」市民亦應在新年或農歷新年期間，避免非必要外遊，即使要外遊都配戴口罩，做好個人衞生，家長亦應避免帶未能接種疫苗的年幼子女外遊。

衞生署署長林文健指，Omciron在全球疫情為本港帶來風險。（余俊亮攝）

1月2日重啟亞博社區治療設施

醫院管理局行政總裁高拔陞指，現時所有約180名的確診病人，被安排於北大嶼山醫院及瑪嘉烈傳染病中心接受治療。醫管局有見Omicron變種病毒在全球疫情及可能在社區出現個案，決定重啟亞洲國際博覽館的社區治療設施。

他指，當局會視乎疫情發展，最快於1月2日重啟亞博，接收病情相對輕微，甚至沒有病徵但需要隔離的病人。當局會在第一階段先啟用500張病床，再視乎情況考慮分階段啟動其他病床，包括1,200多張其他醫院的隔離第一線病床，及600多張第二線病床。至於人手方面，高表示，當居已預先安排人手到亞博進行運作演練，聯網醫院亦會調動人手到亞博照顧病人。