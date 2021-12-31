新冠肺炎．12.31｜國泰空少引爆Omicron疫情　政府擴大推疫苗氣泡

撰文：林穎嫺 鄭秋玲 黃偉倫
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本港今日(31日)新增19宗確診個案，17宗為輸入，另兩宗為相關連本地傳播，並有16宗初步確診，相信全部為Omicron個案。確診個案包括一宗國泰貨機機師(#12649)，他在12月27日曾與朋友到上環晚膳及到酒吧消遣。至於16宗初診陽性個案中，包括一宗機場地勤工作人員，患者是30歲女士，負責在禁區指示轉機乘客或離港乘客，亦會協助收取登機證。

▼12月30日強制檢測公告詳情▼

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元朗金碧花園一名男住客確診新冠肺炎，12月31日政府公布他情況嚴重，為本港首宗嚴重Omicron個案。（資料圖片）

Omicron｜累計87宗首現嚴重個案　已打疫苗男子12月遊英返港確診

【23:55】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入香港社區，本港累計錄得87宗Omicron個案。衞生署衞生防護中心除夕（12月31日）公布，176名留醫確診者中，有一人情況嚴重。

翻查資料，該病人是一名61歲男子，他亦是本港首宗嚴重Omicron確診個案。他住在元朗金碧花園3座，12月初由香港出發到英國，同月19日開始發病，至12月20日英國回港後樣本呈陽性確診。與他同住及住同一航班回港的女病人亦確診Omicron。

中環酒吧The Iron Fairies & Co在12月31日除夕夜如常營業。（梁煥敏攝)

Omicron｜確診國泰機師發病到中環蒲酒吧　除夕顧客得悉即轉場

【21:17】新冠變種病毒Omicron殺入香港市區。今日新增19宗確診個案中，包括一名國泰航空貨機機師（#12649）。他在回港的第三天未有留家隔離，而是連環到中上環三幾間餐廳及酒吧吃飯消遣，包括SOHO區餐廳Pici，上環私人會所SOHO House 及中環酒吧The Iron Fairies & Co，逗留至深夜。患者在29日的檢測呈初步陽性，除了Pici今晚除夕夜（31日）停業外，另兩間如常營業。

有今晚到The Iron Fairies & Co的顧客知道情況後，顯得擔心，決定轉場，「我感到害怕，不進去了。」她認為酒吧方面應跟他們說明，讓他們考慮，除夕夜會如常到其他酒吧消遣感受氣氛。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼

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Omicron｜居天水圍俊宏軒機場女地勤初確診　負責接待轉機旅客

【20:00】政府公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起，天水圍俊宏軒第二座列為「受限區域」，大廈內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2022年1月1日）上午約7時完成此行動。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

由於可能涉及變異病毒株Omicron，病人在病毒潛伏期間曾在上址居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。」

一名30歲機場女地勤初確診，住所天水圍俊宏軒2座封區檢測。（政府新聞處圖片）

【19:55】衞生署衞生防護中心公布正調查一宗涉及變異病毒株Omicron的初步確診個案。個案涉及一名30歲女病人，居於天水圍俊宏軒2座。她於香港國際機場擔任地勤職位。按其工作性質，她須進行頻密定期2019冠狀病毒病檢測，她於11月24日至12月28日期間的10次檢測結果均呈陰性，她於12月28日出現咳嗽病徵，昨日（30日）於天水圍天瑞體育館流動採樣站的檢測結果呈初步陽性，Ct值約29至33，帶有N501Y及T478K變異病毒株，疑是Omicron。

初步調查顯示，病人的主要工作為於機場「橙區」接待出境和轉機旅客，而她可能在工作期間受感染。病人近期沒有外遊，最後上班日期為12月29日，她已接種兩劑科興疫苗。衞生署她為與輸入個案有流行病學關連個案。

Omicron｜國泰機組人員檢疫安排一周改兩次　工會：無所適從

【19:30】國泰航空先後5名機組人員返港後確診，並感染變種病毒Omicron，港府及國泰本月屢次更改機師及機組人員的檢疫安排。政府今日（31）宣布，所有貨機機師回港後，由酒店檢疫3日延長至7日，有貨機機師表示，隔離安排「朝令夕改」只能無奈接受，指早前要求檢疫3日後，已有數十名資深外籍機師離職。

國泰空中服務員工會亦指，有不少同事因政策改太快而大失預算，本計劃工作後檢疫3日回家照顧母親或剛出生小狗，令人大失預算，亦無所適從。

Omicron｜農曆年前擴大「疫苗氣泡」　飲食業憂生意及人手安排

【19:07】政府預告，計劃於農曆新年前，即2月前擴大「疫苗氣泡」範圍至括食肆等18類處所，進入市民要已接種最少一劑疫苗。餐飲聯業協會會長黃家和指，農曆新年是餐飲業的高峰期，一向在農曆年前食肆會收到不少團年飯、春茗的訂座，業界固然會擔心生意受新措施影響。

Omicron｜國泰斥空少機師違規引爆疫情極度失望　暫兩人罰停職

【18:35】國泰航空企業事務總經理黃文傑今日傍晚與傳媒視像對談，表示涉及違反檢疫規定的機組人員會立即停職，待他們治療完畢後會再研究及公佈進一步決定。他指出國泰員工一直以維護客、社區員工健康為優先，調查發現若有員工嚴重違犯醫學監測，員工將被處分，亦對有關人士行為極度失望，並損害萬幾名守規同事的精神，國泰深切明白要跟香港法例及規定，及為引致不便致歉，未來將繼續與各相關政府部門合作，加強保障香港公共健康。消息指，暫時有兩名機組人員被停職。

Omicron｜染疫國泰機師違規到中環光顧餐廳會所　蒲酒吧至深夜

【17:35】Omicron變種病毒於全球肆虐，本港出現本地傳播Omicron個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今日（31日）新增19宗確診個案，17宗為輸入個案，所有個案均懷疑是Omicron個案。當中一名由美國抵港的國泰貨機機師違反家居隔離規定，在抵港第三日，曾到中環蘇豪餐廳Pici及中環酒吧The Iron Fairies & Co，夜蒲至深夜，與他同行的兩名朋友已送檢疫中心。

Omicron｜陳肇始：未來兩周是關鍵　促影相勿除口罩、婚宴勿敬酒

【17:05】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入香港社區，今日除夕（31日）新增19宗確診個案。正值新年假期，食物及衞生局局長陳肇始強調，未來數天至兩星期是抗疫的關鍵時刻，呼籲市民，尤其須強制檢測者，避免去人多擠逼的地方或參與不戴口罩聚會，即使是外出亦不應除口罩影相，飲宴亦不要起身敬酒。

Omicron｜林鄭月娥召國泰主席狠批　農曆年前實施入食肆須打疫苗

【16:33】新冠病毒變種病毒株Omicron殺入香港社區，食物及衞生局局長陳肇始今日（31日）在疫情記者會上預告，將會針對預防Omicron變種病毒收緊一系列措施，並計劃於農曆新年前，即2月前擴大疫苗氣泡範圍至受第599F章規管的處所，包括食肆等18類處所，進入市民要接種最少一劑疫苗。

食衛局強烈呼籲　曾訪中環屯門7食肆市民須進行檢測　屬高危處所

【16:10】今日下午，食衛局強烈呼籲曾到訪強制檢測公告當中60個處所的其中11個的市民，必須依時進行強制檢測，認為這些地點對於在社區傳播Omicron的風險屬較高危，因為帶有Omicron的4名確診人士分別在高度傳染期間，曾到訪下列地方。

【17:19】張竹君表示，衞生防護中心已完成首三名國泰機組人員的Omicron病毒基因排序，發現兩名返港後曾一起午膳的機組人員(#12609及#12611)病毒基因完全一致，雖然兩人是從美國不同地方回港，但因為病毒基因一致，故應不是分開感染，而是由較早發病的#12609傳給另一人，而令一名染病機組人員#12610則病毒基因有一些不同，相信不屬同一感染群組。換言之，兩名曾在屯門飯聚的國泰空少(#12609及#12611)屬本港首宗Omicron本地社區傳播。

【16:37】陳肇始表示，呼籲市民參加大型活動可免則免，盡量避免去擠逼或到不戴罩的地方，留意大型活動，甚至假期好多人去商場或其他地方要可免則免，她指大型活動取得公眾娛樂牌照，有特別防疫措施及感染控制要求，除呼籲市民不要去人多擠逼，特別呼籲主辦單位嚴格遵守牌照的特別要求及感染控制要求。戴口罩是關鍵，留意到有些人影相會除口罩，「呢個千祈就唔好喇，一定要戴罩，或去飲宴亦唔好起身敬酒。」

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，食肆望月樓傳播情況非常關注，並非隔離枱或比較近的情況，昨晚聯同機電署到食肆了解，知道換氣情況不是很平均，有Ｄ枱換氣情況比較差，所以成個時段，已搵緊所有食客，曾經在該範圍內工作人員都已送到檢疫中心，點算後有71張枱，約有200多位食客，暫搵到約80個食客，已取40多個樣本，稍後有結果。

【16:09】醫院管理局行政總裁高拔陞醫生指出，將重新啟動重啟亞博社區治療設施，視乎疫情發展情況，最快後日即1月2日重開，接收病情相對輕微，甚至無病徵但要隔離病人。第一階段啟動500張病床，再進一步發展視乎情況，可能要分階段啟動其他病床，包括1200多張其他醫院隔離第一線病床，以及600多張第二線其他病床。人手方面，已預先安排同事去亞博演練運作配合，聯網醫院調動人手到亞博照顧病人。

【15:52】陳肇始表示，計劃農曆新年前擴大疫苗氣泡範圍，屬於599F章規管的食肆及表列處所，包括公眾娛樂場所、例如戲院、健身中心、體育館、圖書館，劇院等政府文康場地設施，要求所有進入市民要接種最少一劑疫苗；這些處所員工，亦要在指定限期前完成接種疫苗，除兩組人包括年齡未能接種或有醫生證明不適合接種者可獲轄免。Omicron會否在社區散播，未來兩周係非常之關鍵時刻。

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【15:45】行政長官今早召見國泰主席及行政總裁，表達對國泰駐港機組人員違反３天家居隔離要求，增加社區傳播機會表達強烈不滿，過去幾日有國泰機組人員回港後違反規定，甚至到訪大量人群聚集的地方，增加病毒在本地傳播風險，不負責任行為導致大量市民在新年期間被送往檢疫中心，及多次病毒檢測，行政長官表示，不能接受有關違規事件，勒令國泰主席親自檢討事件及向公眾作出滿意交代。

運房局已宣布進一步收緊駐港機組人員的檢疫安排，由入住檢疫酒店３天，改為直至取得第７日核酸陰性檢測結果，安排由聽日1月1日凌晨零時起生效，行政長官重申維持經濟動力,，要保障安全衞生情況下，確保本港航空、貨運維持順暢和以應付基本生活所需。政府會先處理好最新防情，亦會繼續貫徹外防輸入、內防反彈疫情防控策略，達至動態清零的目標，為通關創立有利條件。

陳肇始指出對於機組人員違規檢疫要求，整體而言，如違反了根據第15條，醫學監察通知書的條件，包括豁免條件自我隔離要求，最高可處罰的罰款5000元和監禁6個月。

【15:37】食物及衞生局局長陳肇始指出，近日4位同一航空公司、國泰航空機組人員確診，其中一人12月27日，光顧又一城望月樓，將病毒傳播到同枱食飯的父親，和10米外的食客，發現omicron在本地傳播，導致出現感染群組， 衞生防護中心成個團隊立刻作出跟進。

「溝針」抗體水平差過復必泰72%　孔繁毅：科興未能作加強劑

【15:02】香港大學醫學院的溝針研究出爐，團隊發現第一針接種復必泰疫苗，第二針轉打科興疫苗的溝針方法不太奏效，打針後6個月的抗體水平跟打兩針科興接近，較打兩劑復必泰疫苗低近72%。團隊領軍人物孔繁毅解釋，科興疫苗未能充當加強劑，強調注射復必泰疫苗作加強劑，抗體水平才會較高，但即使溝針亦非常安全。

Omicron｜貨機機組人員元旦起須酒店檢疫一周　第7日須持陰性結果

【15:14】再有機組人員免檢疫期間「偷走」，令變種病毒Omicron疑出現社區傳播！運輸及房屋局今日（31日）宣布，明日（1月1日）凌晨起，所有曾於海外地區或台灣逗留的駐港貨機機組人員，返港後必須入住指定檢疫酒店的檢測期，由3天增至至少一周，直至取得第7日陰性檢測結果，但他們隨後仍要接受醫學監察，期間要接受多次核酸檢測。

Omicron｜國泰貨機停飛　物流業料成本增40%　藥品、試劑等或短缺

【14:01】Omicron變種病毒於全球肆虐，國泰航空公布，貨運即時暫停所有長途（即跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜）的貨運航班，及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。

有物流業界人士指，國泰貨運佔本港空運近一半比重，加上近月海運船位難求，「就算國泰飛過機位都短缺，停埋影響好嚴重」。貨運成本料增加30%至40%，部份成本將轉嫁客戶；而部份物資，包括龍蝦等食品、電子產品、藥品，以及一般疫苗和試劑等醫療用品或未能到港，甚至出現短缺。

Omicron｜望月樓初確診地盤工訪屯門酒吧　經理：好驚傳畀其他客

【13:27】變種病毒Omicron流入社區，出現本地感染個案，政府今（31日）凌晨公布的強制檢測名單，其中一間位於屯門的酒吧上榜，為初步確診地盤工人曾到訪。酒吧經理大呼「好驚呀」，憂其他顧客會被傳染，更怕政府再禁酒吧及食肆營業，指「生意啱啱先好返」，今晚除夕有數張訂枱，暫未取消。

Omicron｜國泰空少先後確診　病毒流入社區　一文睇清各人關連

【12:51】國泰免檢疫機組人員連日來先後確診多宗確診，Omicron變種病毒更有跡象已流入社區。最早為其中一名帶有變種病毒Omicron的45歲國泰空少（＃12609）與同為空少的44歲患者（#12611），在屯門聚餐後先後確診。該名44歲空少更在周一（27日）違規外出，到九龍塘又一城望月樓與兩名家人聚餐，同枱的父親及一名同一時段的食客昨日亦初步確診。

Omicron｜許樹昌：望月樓地盤工與國泰空少隔數枱　本地清零斷纜

【10:48】國泰航空44歲機艙服務員在豁免檢疫違規外出與家人在又一城食肆「望月樓」用膳，同枱一名家人、及一名同場不同枱的地盤工人亦初步確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（31日）指，情況令人擔心，透露該地盤工人與染疫國泰空少並非鄰桌，而是有一定距離，「隔咗幾枱」。

他指，二人出現時間吻合，故感染機會很高。他又稱，雖然地盤工與輸入個案相關，但由於是在本地發生，故屬本地傳播，本地清零已肯定「斷纜」。

▼12月30日強制檢測公告詳情▼

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強制檢測｜60處上榜　涉又一城、工展會和戲曲中心

【03:25】本港昨日新增12宗新冠病毒病確診輸入個案，並出現懷疑社區感染的Omicron變種病毒個案。食物及衞生局今日（31日）凌晨公布強制檢測公告，有60個處所上榜。

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【昨日總覽】Omicron｜再有染疫機組人員入社區　國泰收緊貨機人員抵港檢

Omicron社區二代傳播　空少又一城望月樓食飯　疑傳染非同枱食客

Omicron｜又一城望月樓食客染疫　梁子超︰社區已爆疫須叫停通關

Omicron｜再有國泰豁免檢疫機組人員初確診　堅尼地城海都樓封區

Omicron｜國泰空少疑望月樓播毒同枱家人中招　石硤尾榮澤樓封區

通關│深圳隔離酒店配額「緊張」無法預訂　港人北上度歲夢恐難圓

增12宗確診個案　另約25宗初步確診　東華三院冼次雲小學職員中招

Omicron｜合計10航班停飛　菲傭來港難　航空公司往返倫敦大削班

確診Omicron國泰空少家人同告染疫　又一城望月樓今午停業清毒

新冠肺炎｜傳禁宿霧航空馬尼拉航班飛港　中介料或逾千菲傭難來港

Omicron｜機員豁免今取消　國泰：不能如期運作所有已計劃航班

micron｜政府取消客機機組人員豁免檢疫　國泰預告大削班

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（香港01製圖）

▼空少家人同檯食飯染疫　石硤尾榮澤樓封區▼

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▼再有機組人員初確診　堅尼地城海都樓A座封區▼

新冠疫苗｜中年男針後全身出疹　衞生署5個月後才轉交專家審視

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼

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▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼

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昨日總覽：

新冠肺炎．12.30｜染Omicron空少疑引爆社區二代傳染　地盤工中招強制檢測｜冼次雲小學男職員遊英返港初確診　住所學校5處上榜Omicron｜政府取消客機機組人員豁免檢疫　國泰預告大削班童樂居虐兒案｜雷張慎佳促突擊巡查定期檢視CCTV：係咪只錄無睇？港府「加辣」　機組人員酒店隔離檢疫3日　林緯遜：5至7日更佳Omicron｜機員豁免今取消　國泰：不能如期運作所有已計劃航班疫苗護照｜專家倡不打針不准返學　家校會主席：有網課非剝削教育2021回顧｜留下只有思念　細數本港政商演藝界隕落名人比利時機組人員檢疫期間專車接走提早返國　食衞局：領事館可申請增12宗確診個案　另約25宗初步確診　東華三院冼次雲小學職員中招Omicron｜國泰空少疑望月樓播毒同枱家人中招　石硤尾榮澤樓封區通關│深圳隔離酒店配額「緊張」無法預訂　港人北上度歲夢恐難圓確診Omicron國泰空少家人同告染疫　又一城望月樓今午停業清毒新冠肺炎｜傳禁宿霧航空馬尼拉航班飛港　中介料或逾千菲傭難來港
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