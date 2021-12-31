Omicron｜國泰斥空少機師違規引爆疫情極度失望　暫兩人罰停職

國泰航空五名機組人員執勤回港後確診帶Omicron的新冠肺炎，當中至少三人疑涉違規外出，將Omicron帶入社區。特首林鄭月娥對有國泰職員違反防疫規定表達強烈不滿，勒令國泰檢討及向公眾交代。

國泰今日（31日）傍晚召開簡短的網上記者會，企業事務總經理黃文傑說，調查顯示若干確診員工嚴重違規，將對違反醫學監察規定的員工紀律處分，形容他們的行為令人極度失望，重申國泰明白嚴遵防疫措施的重要性，就違規個案所引致的不便道歉。消息指，近期五名確診的國泰機組中，有二人被停職，料為最先引發本地社區Omicron疫情的兩名空少。



國泰航空有機組人員違規引爆Omicron，國泰資方形容行為令人極度失望。（資料圖片）

國泰黃文傑：違規員工損害其他萬名同事

國泰航空今日（31日）傍晚6時半舉行網上記者會，由企業事務總經理黃文傑讀出聲明，他重申國泰優先維護顧客、員工和社區的安全和健康，並多次感謝機組人員疫情以來努力不懈維持香港與世界各地的客貨運連繫。

國泰共五名機組人員執勤回港接受醫學監察期間，確診Omicron變種病毒。黃文傑說，國泰內部調查發現有若干員工嚴重違反相關規定，形容其行為令人極度失望，亦損害其他萬多名機組人員顯現的模範守規精神，他強調任何違反醫學監察規定的員工將被紀律處分，並就違規員工引致的不便致歉。

國泰共五名機組人員執勤回港接受醫學監察期間，確診Omicron變種病毒。（資料圖片）

消息：涉事兩機組須停職 料為兩空少

黃文傑未有交代停職人員的違規內容、何時完成調查或會否公開調查報告等，只透露涉事機組人員會被立即停職，或待治療完畢出院後再作進一步跟進。

消息指暫有兩人被停職，料為近日確診的紐約返港空少及芝加哥返港空少。前者居石塘咀南里壹號，確診並帶Omicron，衞生署今日表示，是他將病毒傳給後者、居屯門嘉悅半島的空少，他們在12月25日違規坐巴士到屯門嘉悅半島，二人一同吃飯。屯門空少在抵港第三日又誇區到九龍塘又一城，中午與父親及朋友在望月樓吃飯，暫時其76歲父親及同時段坐另一枱的食客確診，引爆社區Omicron個案。

至於今日新確診的另一國泰機師會否受到處分，料有待國泰調查。

未回應取消航班數目或涉及金額

另外，政府將曾海外逗留貨機人員隔離檢疫日期延長到至少7天，黃文傑稱理解Omicron肆虐下政府為保障香港公共衞生而收緊要求，惟國泰需時招募員工閉環工作，另須確保有足夠檢疫酒店名額才可運作，大約需時一星期處理。至於須7天隔離的員工會否有特別補貼，以及期間須取消航班數目、累計損失金額等，他均未有回應。

（香港01製圖）

黃文傑又指，所有國泰航班均由完成接種的機組負責執勤，機組人員亦有頻密檢測，國泰已要求所有合資格機組接種第三針，並積極建議其他員工盡早打第三針，而國泰會繼續與運房局及衛生部門合作，加強保障香港的公共健康。