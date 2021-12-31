Omicron｜國泰人員違規11處納強檢　衞生署：嚴肅跟進無強檢市民

國泰航空44歲空少，在居家監察期間「偷走」，外出與親友用膳，致Omicron出現首次社區傳播，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（31日）表示，個案高度感染期時，亦即發病或檢測呈陽性前幾天曾到訪，包括9個處所和2條巴士線，呼籲曾在同一時間到訪過的市民，要接受7次強制檢測，強調若有需要接受強檢的市民，違規無檢測，將嚴肅跟進。

對於有4名國泰機組人員違反豁免檢疫規定，食物及衞生局局長陳肇始強調，若有機組人員家監察期間、在非緊急情況下外出玩樂，最高可被罰款5,000元和監禁6個月。



曾到11個高危地點人士最多檢測7次

徐樂堅表示，Omicron傳染特性強，因此須於其所到過的處所，找齊曾同一時間共處過的客人，當中有7間食肆、1間戲院、1間連鎖零售店，以及2條九巴路線，曾有Omicron患者在發病前，或檢測呈陽性前幾日到訪，形容是「個案高度感染期」，因此該11個處所屬高危地點，要求曾在同一時間到訪的市民，最多檢測7次，包括在發現個案當日、出現處所起計第2、3、4、7、12和19日接受強受檢測。

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呼籲如懷疑曾同場都應檢測

徐樂堅又指，衞生防護中心除了根據客人的訂座電話追蹤外，亦呼籲曾在上述時間到訪過現場市民自行接受檢測，又特別提到，曾在周一（27日）到訪過爆疫食肆又一城「望月樓」的食客，若曾在當日中午時間進餐，甚至不清楚當日用膳時間，亦應先盡快接受檢測。

他表示，懷疑自己曾出現在上述重點強制檢測處所，亦應先做檢測，「避免有懷疑，而將病毒傳畀家人」，又指明白進行多次檢測會對市民造成不便，但希望大眾明白，現正處於「非常嚴峻時期」，病毒已在社區出現，應根據強制檢測公告行動，警告若有要強檢的市民無做檢測，將會嚴肅跟進。

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陳肇始：外出玩樂機場人員可被監半年

對於有多名國泰機組人員違規，在3天居家監察期間「偷走」外出，食衞局局長陳肇始表示，特首林鄭月娥已召見國泰航空的主席和行政總裁，對機組人員的整體違規情況，表示達非常關注和強烈不滿，若有機組人員防疫規例中醫學監察通知書的條件，在非緊急情況下外出玩樂，最高可被罰款5,000元和監禁6個月，強調特首已明確表示，有關違規行為不能接受，已勒令國泰的行政總裁親自檢討事件，並向公眾交代。