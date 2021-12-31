Omicron｜國泰機組人員檢疫安排一周改兩次　工會：無所適從

國泰航空先後5名機組人員返港後確診，並感染變種病毒Omicron，港府及國泰本月屢次更改機師及機組人員的檢疫安排。政府今日（31）宣布，所有貨機機師回港後，由酒店檢疫3日延長至7日，有貨機機師表示，隔離安排「朝令夕改」只能無奈接受，指早前要求檢疫3日後，已有數十名資深外籍機師離職。

國泰空中服務員工會亦指，有不少同事因政策改太快而大失預算，本計劃工作後檢疫3日回家照顧母親或剛出生小狗，令人大失預算，亦無所適從。



機師：飛3日要帶定21日檢疫準備

國泰於12月29日要求所有機組人員返港後要到檢疫酒店隔離3日，相隔兩日，運房局今日（31日）宣布明天起，所有曾在海外地區或台灣逗留的駐港貨機機組人員，返港後必須入住指定檢疫酒店隔離7天。國泰貨機機師Leo認為，政府的政策「朝令夕改」，而機師只能無奈接受，但不滿政府「殺一個措手不及」，稱早前由德國法蘭克福返港貨機機師確診後，所有飛當地貨機機組人員要入竹篙灣檢疫21日，有人現時「飛3日，都要帶定21日嘢準備」。

他說，上月國泰要求貨機機師返港後在家自行隔離3日，已有數十名資深外籍機師離職，認為有更多機師辭職不足為期，有部分外籍機師不滿意港府不切實際的檢疫要求，或轉到其他空運公司工作。

（香港01製圖）

工會主席：有同事需照長期病母親

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩說，同事完全明白檢疫的重要，但政策改得太快。她於12月29日回港只需在酒店檢疫3天，「話口未完，30號嘅機組人員就要留7至14日」，斥令人無所適從。她說，有同事家中有長期病患母親等待照顧，亦有人有初出行的小狗需數小時餵食一次，本來只打算離開3天，返港後卻變成14天，令他們大失預算。

她表示，暫未聽聞會出現離職潮，大家都明白公司有難處，但希望可以在編排工作等方面，全力協助同事。