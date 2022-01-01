疫苗氣泡｜冀4月接種率達9成　孔繁毅倡入街市、公園都要打針

政府計劃擴大疫苗氣泡範圍，食物及衛生局局長陳肇始昨日宣布，農曆新年前會要求市民進入食肆及康體場地等要最少打一針。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅指，要把疫苗接種率由7成推高至9成，收緊疫苗氣泡為好的一步，更提出可逐步擴闊至街市或公園，驅使更多長者打針。



孔繁毅於港台「星期六問責」說，贊成政府擴大疫苗氣泡，是一個好的誘因鼓勵市民接種疫苗，「雖然有少少強逼性，但無辦法」。他說，預計到今年3月，氣溫回暖疫情會斷崖式停止，要爭取在這兩三個月時間推高疫苗接種，望4月接種率可達9成，5月有7成人完成打第三針。

他暫時認為毋須立法強制接種疫苗，認為擴大疫苗氣泡已有誘因令長者接種，或未來可考慮進入街市或公園都要打針，最後仍不達標，可能再收緊至老人院的長者亦必須接種。

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去年11月，疫苗顧問專家委員會已建議政府批准復必泰疫苗接種年齡降至5至11歲，但政府仍未推行。孔繁毅指，小童接種復必泰的劑量為成人的三分之一，但接種時非只抽出三分一劑量就可，而是疫苗整體配方有變，「成個組合係有啲唔同」，故疫苗要再申請及註冊，要較時間審批。候任醫衞界議員林哲玄亦指，既然政府已提出擴大疫苗氣泡，應在這個禮拜降低接種年齡。