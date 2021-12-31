陳肇始預告擴大疫苗氣泡　霍啟剛冀政府推出措施前考慮業界影響

本港首次出現Omicron本地傳播個案，食物及衞生局局長陳肇始預告，計劃於農曆新年前，即2月前擴大疫苗氣泡範圍至第599F章包括的處所，如戲院、健身中心、體育館、圖書館、體育場所等。



體育、演藝、文化及出版界候任議員霍啟剛表示，明白疫情變化得很快，但希望政府在推出措施之前考慮對業界的影響。



霍啟剛拍片介紹工作進度，並希望政府在推出防疫措施前，考慮對業界的影響。（霍啟剛Facebook影片截圖）

希望政府設立公開溝通機制

霍啟剛在社交媒體拍片表示，香港一直處於零感染狀態，市民期望可以通關，不過Omicron變種病毒情況令人擔憂，不希望在香港社區爆發，指香港要謹慎處理，又呼籲未打針的人士接種疫苗。對於陳肇始提出的措施，霍啟剛表示一直與業界溝通並向政府反映意見，希望政府考慮政策實施後對業界的影響。他又希望政府能設立公開的溝通機制，避免政策對文體業界造成重大影響。

指中信辦公室私隱不理想 希望宣誓不出錯

至於立法會的工作，他表示近日要學習立法會的規則和程序，「日日都好似去上堂咁樣」。而他的辦公室在中信大廈，霍直言「有少少唔方便」，因為辦公室是上一手租客會計師事務所的格局，員工要在開放式辦公室工作，然而他們會處理涉及市民資料的文件，以私隱來說並非百份百理想。

新一屆議員將於1月3日宣誓，霍啟剛稱有些緊張，已經拿了誓詞回家閱讀，希望屆時不會出錯。

最後霍啟剛祝大家新年快樂、身體健康、事事順利、家庭幸福，「2021年唔開心嘅嘢抹晒佢」。