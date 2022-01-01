今年起法定假日增一天　打工仔「加假」享佛誕假期

打工仔喜訊，踏入新一年，本港法定假期將會增加一日至13日，今年起新增的法定假日為佛誕，由今年開始至2030年，法定假日會亦逐步增加至17天，下次增加紅假為2024年，聖誕節會納入假期內，之後亦會每隔兩年增加一日，至直將三日復活節假亦納入法定假日。



根據《2021年僱傭（修訂）條例》，《僱傭條例》下的法定假日由2022年起至2030年會逐步增加，今年起先新增的法定假日為佛誕。勞工處指出，就2022年的佛誕而言，僱主須在法定假日當天即5月8日（星期日）給予僱員法定假日。不過，若僱員的休息日為星期日，僱主應安排僱員於翌日（即5月9 日）放取該年的佛誕，惟該翌日須並非另定假日、代替假日或休息日。

今年起打工仔多一日假期，佛誕成為法定假期。（資料圖片）

勞工處發言人指出，《僱傭條例》下所有僱員，不論其工作時數及年資，均可享有法定假日。如僱員在緊接法定假日之前已按連續性合約受僱，即連續受僱於同一僱主四星期或以上，而每星期最少工作18小時，做滿三個月，便可享有假日薪酬。

修例後本港法定假日會由原本12日逐步增加至17天，未來新增的法定假日依次為聖誕節後第一個周日（2024年起）、復活節星期一（2026年起）、耶穌受難節（2028年起）及耶穌受難節翌日（2030年起）。

市民可瀏覽勞工處的「增加法定假日」專頁獲取進一步資料：www.labour.gov.hk/tc/news/EAO2021.htm