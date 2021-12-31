除夕夜海邊吹強風　天文台料元旦翌日天氣清涼　一區寒冷得12度

今日（31日）是2021年的最後一日，不少市民會外出倒數慶祝。天文台預測，今日晚上離岸間中吹強風，如市民到海傍慶祝，則要小心天氣變化。天文台又料，乾燥的東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，該區早上仍然清涼，元旦翌日（1月2日）市區最低氣溫為攝氏16度，打鼓嶺或只得12度，達寒冷程度。



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2021年踏入最後一日，天文台指東北季候風正影響華南，預測今晚大致多雲，吹和緩至清勁東至東北風，晚上離岸間中吹強風。展望明日元旦（1月1日）初時多雲，日間大致天晴及乾燥。氣溫則料介乎17至21度，天氣和暖，更或成為自2007年錄得最高21.1度後，15年來最高溫的元旦日。

天文台又預測，元旦隨後一兩日大致天晴及乾燥，早上清涼。下周日（1月2日）大致天晴及乾燥，早上清涼。市區氣溫料介乎16至21度，沙田、大埔及流浮山低見14度，而打鼓嶺更或得12度，達寒冷程度，市民外出要注意保暖。

至下周中至後期雲量較多，有幾陣雨。下周三（1月5日）為廿四節氣中的「小寒」，代表天氣乾燥而寒冷，不過還未到冬季最冷的時候。天文台預測下周三短暫時間有陽光，有一兩陣雨；而下周四（1月6日）天色不穩，料大致多雲，有幾陣雨。不過兩日天氣亦和暖，料介乎19至22度。

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