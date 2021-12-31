Omicron｜確診國泰機師發病到中環蒲酒吧　除夕顧客得悉即轉場

新冠變種病毒Omicron殺入香港市區。今日新增19宗確診個案中，包括一名國泰航空貨機機師（#12649）。他在回港的第三天未有留家隔離，而是連環到中上環三幾間餐廳及酒吧吃飯消遣，包括SOHO區餐廳Pici，上環私人會所SOHO House 及中環酒吧The Iron Fairies & Co，逗留至深夜。患者在29日的檢測呈初步陽性，除了Pici今晚除夕夜（31日）停業外，另兩間如常營業。



有今晚到The Iron Fairies & Co的顧客知道情況後，顯得擔心，決定轉場，「我感到害怕，不進去了。」她認為酒吧方面應跟他們說明，讓他們考慮，除夕夜會如常到其他酒吧消遣感受氣氛。



中環酒吧The Iron Fairies & Co在12月31日除夕夜如常營業。（梁煥敏攝)

▼染疫國泰機師（#12649）曾訪中環多間食肆及酒吧▼



確診貨機機師在在12月25日駕駛國泰CX843抵港，該班機去芝加哥時為客機，返港只載貨。他在12月27日的樣本檢測為陰性，但由於是同機、確診國泰空少（#12610）的同機密切接觸者，在12月28日送到竹篙灣檢疫中心，在29日樣本則為陽性，一直無病徵。他居住在堅尼地城海都樓，當局昨晚已進行封區檢測。

蘇豪餐廳Pici下午決定除夕晚停業

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（31日）指，確診國泰機師在12月25及26日有按豁免酒店檢疫安排，留在家中，但在27日、即需在家隔離第三日，早上到石塘咀檢測中心，晚上則與兩位朋友到中環蘇豪餐廳Pici用膳，其後到上環私人會所Soho House，晚上10時許再赴中環酒吧The Iron Fairies & Co，逗留至深夜。

其中，Pici House在今日中午時間仍然營業，但是餐廳管理層於下午商討過後，基於安全同衛生考量，決定於除夕夜晚暫停營業作清潔，直至明日元旦（1月1日）下午重開，所有同舖的員工，將會進行檢測。

今晚到The Iron Fairies & Co的于小姐得悉有患者日前曾到該酒吧後，決定改地方。

北京顧客：想不到第一次去的酒吧是危險

機師曾經到過的中環酒吧The Iron Fairies & Co及上環私人會所Soho House如常營業。今晚到The Iron Fairies & Co、來自北京的顧客于小姐表示，本來想入該酒吧消遣，聽到記者的問題之後十分擔心，即時捉着叫道，「我們不去了！我真的擔心！謝謝你們（記者）告訴我。」她指今日是除夕夜，離鄉別井吃飯會比較寂寞，因此跟朋友到來又玩感受節日氣氛，想不到第一所去的酒吧是危險的地方，認為酒吧職員負責任的話，需要作出告示。

「我們在這裏沒有家人，只是想在休息的時間出來玩玩，根本不知道那個地方比較危險。」她認為香港是比較安全的城市，沒有太擔心要即時回家，但遇到有人多的地方，會戴上口罩以及盡快離開，選擇比較少人的餐廳。于小姐的朋友則比較輕鬆，「你看我是兩個態度，我覺得沒有問題啊，處處有疫情，習慣了，沒有什麼好怕。」但是眼見朋友這樣的想，跟隨他到其他地方喝酒，也可以感受到氣氛，沒有影響心情。

▼堅尼地城海都樓封區▼



SOHO House照營業 有人辦私人派對

另外，SOHO House仍然營業，職員表示今日是私人派對，需要出示邀請函才能進出，對於衛生署有否向他們了解詳細，一律不作評論。