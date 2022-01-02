封區檢測｜東涌映灣園馬鞍山雅典居39人沒強檢　共罰19萬5

Omicron威脅加劇，又一城望月樓染疫人數增至4人，衞生防護中心昨（1日）對北角南天大廈、東涌映灣園第二期映濤軒第6座和馬鞍山雅典居第6座封區檢測，今早（2日）公布，上述三址都沒有確診個案。其中，雅典居第6座的執法行動早上約10時15分完結，政府共檢查了約85名受檢人士的檢測報告，發現有17人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令，料合共罰款8.5萬元。

東涌映灣園第二期映濤軒第6座方面，政府共檢查了約135名受檢人士的檢測報告，發現有22人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令，料合共罰款11萬元。



政府昨引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午十時三十分起限制在馬鞍山指明「受限區域」、即馬鞍山西沙路600號雅典居第6座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。到今日上午約七時三十分宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測，執法行動在今日上午約十時十五分完結。

政府共檢查了約85名受檢人士的檢測報告，發現有17人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。政府亦提醒沒有應門的八戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

東涌映灣園第二期映濤軒第6座方面，政府今日上午六時三十分完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，相關執法行動於上午約十時三十分完成，政府共檢查了約135名受檢人士的檢測報告，發現有22人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。