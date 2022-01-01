封區檢測｜天水圍俊宏軒2座完成強檢　1122人受檢無人確診

衞生署衞生防護中心昨日（31日）因應一名機場女地勸人員初步確診新冠肺炎，對天水圍俊宏軒2座進行封區檢測。政府今早上7時30分宣布已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。



當局表示，截至今日凌晨1時，約1,122人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中約32戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

自今日上午約7時起，天水圍指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼12.31天水圍俊宏軒2座封區檢測▼



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衞生防護中心表示，相關的初步確診個案涉及一名30歲女病人，她居於天水圍俊宏軒2座，在香港國際機場做地勤。初步調查顯示，她主要工作是在機場「橙區」接待出境和轉機旅客，由於她近期沒有外遊，估計可能在工作期間受感染。

她在7月25日及8月26日先後接種兩針科興疫苗，因工作需要有頻密定期檢測。她於11月24日至12月28日期間共十次檢測均呈陰性，但在12月28日開始咳嗽，前日（30日）在天水圍天瑞體育館流動採樣站檢測結果呈初步陽性，Ct值約29至33，帶有N501Y及T478K變異病毒株。