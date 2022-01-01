Omicron｜元旦日兩封區　北角南天大廈有住客初確診　須封區檢測

Omicron變種病毒在全球肆虐，更經機組人員流入本港社區。政府今日傍晚（1日）公布，再發現一宗初陽性個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後決定在下午7時起，限制北角英皇道南天大廈為指明「受限區域」，即除南天大廈1樓餐廳及2樓外，所有處所內的人須接受強制檢測。而南天大廈是繼東涌映灣園第二期映濤軒第6座外，今日第二個被「封區」的位置。



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政府將於「受限區域」內設臨時採樣站，受檢人士須在明日（2日）凌晨1時前檢測。行動不便者或長者會獲安排上門採樣。政府目標是明日早上約7時完成行動。若有人持前日（12月30日）至今日的檢測證明可獲豁免檢測，但仍須留在處所內直至「解封」。

1月1日，北角英皇道南天大廈被列為指明「受限區域」。(政府新聞處圖片)

另外，據強制檢測公告，任何在2021年12月12日至2022年1月1日期間曾身處南天大廈內逾兩小時者，須在1月3日或之前強檢。按最新安排，與懷疑Omicron的初陽個案住同一大廈者，須在確診者送院或離港前最後逗留翌日起計，第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

Omicron｜住戶初確診涉變種病毒 東涌映灣園映濤軒第6座圍封檢測