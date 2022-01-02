Omicron｜羅致光：防疫前提下研增外傭來港名額　正洽新檢疫酒店

外傭檢疫酒店供不應求，勞工及福利局局長羅致光今日在網誌表示，香港外傭人數由兩年前高峰期超過40萬，逐步下降至今天只有約35萬，單是去年11月已減少了約1400人。他指，外傭人數下跌，令本地勞工巿場及不少行業受到影響，若情況持續，可能影響整體經濟復甦的能力。他指，當局正繼續緊密努力與合適及有意成為外傭指定檢疫設施的酒店洽商，希望在短期內有好消息公布。



勞工及福利局局長羅致光今日在網誌表示，香港外傭的人數由兩年前高峰期的超過40萬，逐步下降至今天只有約35萬。（資料圖片）

菲律賓疫情聖誕後回升 兩間航空公司來港航班已觸動溶斷

羅致光表示，菲律賓與印尼這兩個香港外傭主要來源地近期的疫情放緩中，但能否避過新一波疫情反彈風險則有待觀察，例如菲律賓在聖誕節前七天平均確診數字曾跌至每天98宗，但聖誕節後已有明顯回升趨勢，其中兩間來港航班由於觸動溶斷機制，亦已經停飛。

外傭人數下降至35萬羅致光：可能影響香港整體經濟復蘇能力

香港外傭的人數由兩年前高峰期的超過40萬，逐步下降至今天只有約35萬，單是去年11月份已減少了約1400人。他指，外傭人數下跌，不僅是相關的家庭與需要外傭照料的人士受到影響；部分家庭成員因要照顧家人而需離開工作崗位，本地的勞工巿場及不少行業亦因而受到影響，若情況持續，可能影響整體經濟復蘇的能力。

羅致光指，在防疫的大前提下，仍有需要增加外傭來港的名額。(資料圖片)

正與有意成為外傭檢疫設施酒店洽商 料短期內公布消息

羅致光指，在防疫的大前提下，仍有需要增加外傭來港的名額。他指，華逸酒店及香港沙田萬怡酒店作為外傭指定檢疫設施，合共提供1,000個房間，當局較早前亦物色麗豪航天城酒店，可提供1,138個房間，希望有助停止外傭來港人數下降的趨勢。

不過，他指，Omicron與全球疫情來勢洶洶，政府有必要騰出竹篙灣檢疫中心第一期及第二期的外傭指定檢疫設施供其他檢疫需要，但該酒店提供的1,138個房間，在1月份期間絕大部分只能用來「對沖」竹篙灣檢疫中心原本用作外傭檢疫的一千個單位，即在符合堅守外防病毒輸入的大原則下，來港外傭人數仍未能在短時間內大幅回升。

羅致光表示，勞工處在食物及衞生局與衞生署的協助下，正繼續緊密努力與合適及有意成為外傭指定檢疫設施的酒店洽商，希望在短期內陸續有好消息可以向大家公布。

新一年將全力推動取消強積金對沖及保護兒童立法工作

另外，他又指，新一年當局正全力推動多項利民的立法工作，包括取消「強積金對沖」、加強院舍質素規管、保護兒童和保障職安等，冀能盡早通過落實。