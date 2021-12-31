外傭檢疫｜僱主大呻搶房難　僱傭公會：應解放外傭至所有檢疫酒店

政府早前宣布，為了應付Omicorn或會帶來的第五波疫情，已暫停竹篙灣作為外傭檢疫設施，改為新增一間酒店，目前共有3間酒店為外傭檢疫設施，政府亦正研究開放第4間酒店作以上用途。惟不少僱主反映為新聘用的外傭爭取檢疫房間十分困難，多次失敗導致所聘外傭仍滯留當地，身心俱疲。香港僱傭公會主席陳東風亦發現，有「電子黃牛黨」向僱主「埋手」索取費用幫忙預約檢疫房間。他認為，應該將外傭一視同仁，安排到社區逾40間檢疫酒店，才能解決問題。



政府為了Omicorn疫情，早前表示由1月3日起竹篙灣檢疫中心將暫停接收外傭作隔離用途，如外傭完成檢疫的日期為2022年1月5日或之後，政府將安排外傭由2022年1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫。

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目前政府提供3間酒店作為來港外傭的檢疫設施，分別是新設的麗豪航天城酒店，以及華逸酒店和香港沙田萬怡酒店，而政府亦表示短期內提供第4間檢疫酒店。而酒店每日房價由650元至750元，3間酒店提供逾3,000個房間。

香港僱傭公會主席陳東風一直跟進僱主未能為即將來港的外傭預約到隔離房間的問題，很多已獲批簽證的外傭因未有隔離房間而滯留當地，而本港家庭對外傭的需求持續難以滿足，甚至需要忍受高價來聘請本地完約或斷約外傭，亦引致外傭「跳工」日益嚴重。

陳東風認為，政府應打消把外傭集中在幾個地方進行檢疫的念頭，宜把菲傭、印傭都「解放」出來，視作一般來港旅客安排在全港逾40間檢疫酒店，才能解決外傭滯留的問題。他又指出，外傭已不是高風險群組，檢疫措施實施以來都沒有在酒店出現大爆發。

他亦表示，現時在市場上出現了「電子黃牛黨」，聲稱支付3000至6000元能協助僱主為外傭預約隔離房間，促請政府檢視預約制度。

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