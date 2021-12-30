熔斷機制｜宿霧航空馬尼拉來港航班禁飛　另兩因素聘外傭成本大增

宿霧太平洋航空公司今夜（30日）在網頁宣布，即日起至2022年1月12日將取消菲律賓來港的航班。該航空公司由本月22日至昨日有3名乘搭航班5J272來港的菲傭確診，根據最新航班熔斷機制，如一條航線7天內有4名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天。僱傭業界料如航班減少致機票費用增加，加上政府在2022年1月暫停竹篙灣檢疫中心作為外傭的隔離設施，只提供房價較貴的酒店供僱主選擇，結果令聘請新來港外僱的成本大增。



Omicron變種病毒來襲，衞生防護中心昨日（29日）公布，一名36歲乘坐宿霧太平洋航空5J272來港的菲傭確診，並確認帶有N501Y及T478K變異病毒株。而今日有中介公司收到該航空公司表示本港民航處需要停飛是日來往的航班，未知會否啟動熔斷機制，取消未來14天的航班。

直至晚上宿霧太平洋航空公司在網頁公布，由於12月29日由菲律賓來港航班有3名乘客確診，根據本港航班熔斷機制，由即日起至2022年1月12日將取消所有菲律賓來港航班。

宿霧太平洋航空公司今夜（30日）在網頁宣布，即日起至2022年1月12日將取消菲律賓來港的航班。

僱傭公司安樂窩僱傭中心執行董事王偉東指，現時有4間航空公司提供來往本港及菲律賓的航班，一旦宿霧航空遭熔斷，航班變少，相信對機票價格會有所影響。「如於今日開始熔斷，未來14日中有3日是沒有國泰及菲律賓航空的飛機來港，需要安排外傭轉機和轉隔離酒店的日子。」雖然原本的機票會安排退款，但目前的機票價格已近4,000元，增加了僱主的負擔。

他亦提醒，近日國泰取消了不少本港來往印尼的航班，不知道是否與機組人員需接受隔離的原因有關。假如僱主轉為選擇國泰的航班，或要承擔航班取消的風險。

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1月取消竹篙灣作外傭檢疫 出現「搶房」漏洞

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政府早前宣布竹篙灣檢疫中心在1月暫停接收外傭作隔離設施，轉為提供大嶼山麗豪航天城酒店約1,138間房間。現時亦有2間酒店（即華逸酒店及香港沙田萬怡酒店）提供共1,000個房間，作為外傭指定的隔離設施。但房間提供仍遠遠未及市場所需。

王偉東指，目前有一些公司出價3,000至6,000元幫忙「搶房」，亦令僱主和中介公司無法預約到房間，他認為是系統的一大漏洞，亦有機會成為僱主的額外支出。

而麗豪航天城酒店房間在1月5日之後，每晚價格為750元，比竹篙灣檢疫中心每晚500元，僱主需要額外支付5,250元，無疑聘用的成本大大增加。

不過，由於航班的溶斷機制屬短暫措施，王偉東稱雖然公司需要臨時調配人手處理，但不構成加價。