新冠肺炎｜專家倡學校換氣量要求與食肆看齊　議員：須交專家研究

Omicron變種病毒流入本港社區，爆發感染群組的食肆「望月樓」被指部分位置換氣不平均。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（2日）建議，目前針對食肆的換氣量要求，可應適用於學校。

立法會候任教育界議員兼教聯會副主席朱國強表示，自疫情以來，學界均有加強防疫措施，在校內部分地方加設空氣清新機，數目視乎各校資源而定，而有關設備亦無劃一或特定要求。他指若果學校換氣量要求要與食肆看齊，例如每間課室設空氣清新機，料涉許多時間及資源的投入，要交由專家詳細研究，及諮詢業界意見後決定。



▼去年9.1荃灣寶血會思源學校開學日情況▼



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根據食衞局的指引，目前提供堂食的餐飲處所，新鮮空氣每小時換氣量須達6次或以上，或安裝符合指定規格的空氣淨化設備。

聯會副主席朱國強：部分特別室已加空氣清新機

立法會候任教育界議員兼教聯會副主席朱國強表示，教育局以往未有訂明課室每小時換氣量要求，不過課室並非密閉空間，可以打開窗戶或開啟抽氣扇保持空氣流通。他指，自疫情以來，學界均有加強防疫措施，在部分地方加設空氣清新機，以其校為例，花數萬元購買空氣清新機，擺放於電腦室、音樂室、圖書館等。

立法會教育界議員兼教聯會副主席朱國強表示，在校內部分地方加設空氣清新機，數目視乎各校資源而定。（資料圖片）

朱國強表示，學校空氣清新機的數目，視乎各校資源而定，有關設備亦無劃一或特定要求。他指，若果學校換氣量要求要與食肆看齊，例如每間課室設空氣清新機，以一校約有20間課室為例，料涉許多時間及資源的投入，要交由專家詳細研究，及諮詢業界意見後決定。