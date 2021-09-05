開學防疫攻略　學校宜增課室換氣量　學生小息戶外進食減傳播

開學了，學生可以再過校園生活當然開心，但人多聚集容易增加新冠肺炎爆發風險。要預防感染，學生要做好防疫七件事，包括隨身帶備酒精搓手液，接觸公共物件後消毒雙手，小息時在室外地方單向飲水進食等。學校應盡量提高課室換氣次數，保持空氣流通。

撰文: 感染及傳染病專科醫生黃天祐



每日返學需要帶備多少個口罩？若學生不脫下口罩，每日上學只需用一個口罩，但最好帶多一個口罩做後備，當不小心弄污口罩可以替換。要預備清潔的口罩盒或口罩套，脫下口罩後要放好。

黃天佑(中)建議開學後學生小息時應在戶外飲水及進食，減低傳播病毒風險。

學生又是否需要戴面罩上課，防止飛沬噴到眼晴？衞生防護中心沒有指引在社區需帶面罩，學生在校內是否需戴面罩，由學校或家長決定。但要留意學生戴面罩後的小問題，如視野會有點朦朧，說話時面罩會起霧而感到不舒適。

用濕紙巾消毒枱面 紙巾包水龍頭才開關

酒精搓手液已成為市民日常必需品，學生返學時也同樣需要，接觸公共物件如門柄後即時消毒雙手。學校也應在學生經常出入的地方，設置搓手液機，讓學生養成經常消毒雙手習慣。

除了酒精搓手液，學生也應帶酒精濕紙巾傍身，當到圖書館或音樂室等較多學生會到的地方時，可自行消毒枱面或公共物件。近年學校不少設施都改為自動化，如在洗手間安裝自動感應水龍頭，但部份學校可能仍使用舊式設施，如手動開關水龍頭，學生應用紙巾包著水龍頭來開關，洗手後不再觸摸水龍頭，減低交叉污染風險。

學校應關注課室的空氣質素及換氣情況預防病毒傳播。（資料圖片）

學童小息要進食宜在戶外

不少家長關注學生是否可在小息進食，脫下口罩會否增加感染風險？新冠肺炎病毒尤其現時全球較流行的Delta變種病毒，可以在空氣懸浮一段時間，當在密封地方如課室內，有感染者脫下口罩，其呼出的病毒可以造成傳播。當有人脫下口罩，便有機會吸入病毒而受感染。

若學生小息時想飲水進食，最好在操場等戶外空氣流通的地方，學校應安排單向坐位，減少學生面對面互噴飛沬的情況。學生最好自備飲用水，若要使用學校的飲水機，不應用口直接飲用，應用容器裝水飲用。

夏天一般課室會關窗開冷氣，但空氣不流通會增加病毒傳播風險。學校應盡量增加課室換氣量，如加裝獨立空氣過濾器。學生放學後，可開窗引入更多鮮風入課室，增加課室空氣流通。學校也應監察課室的二氧化碳含量，若含量太高，容易令學生倦怠。

減少全校學生集會 小息分批往洗手間

學習與體能同樣重要。過去一年多因疫情爆發，不少學生減少運動，影響身心健康。運動期間感染者呼出的病毒量較多，若沒有戴口罩，傳播風險較大。不戴口罩上體育課時，學生之間應保持距離及盡量在戶外上課，如跑步分批出發，運動後應立即戴口罩及洗手。

除了體育課，學校平日應減少學生聚集，如將在禮堂舉行的全校集會，改為分班在班房內進行，小息時分批往洗手間，減少互相傳染風險。

學生若有病徵或有家人受感染，便不應上學，應立即求醫。另外，一般情況下，每天上學前要認真量體溫，因有時發燒自己未必感覺到，切勿貪方便亂填數字。12歲以上學生應接種疫苗，家長應多提點未能接種疫苗的小學及幼稚園學生注意個人衞生，因他們年紀較細，依從性較低。幼稚園應維持沒有茶點，便毋須脫下口罩。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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