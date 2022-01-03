疫苗氣泡｜陳肇始：冀擴大氣泡　非只要求打一針　會逐步調整收緊

又一城望月樓爆疫，食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）在電台節目上表示，政府現時已安排340人入檢疫中心，檢測4880人全部呈陰性，提醒市民在食肆除口罩飲良具有風險，建議「傾偈」時要戴回口罩。陳又指政府目標逐步擴大疫苗氣泡，「唔係只係要求打一針，我哋都要務實，現階段未打針嘅都唔會喺農曆年前打齊三針，甚至兩針，初期係打一針，但去到某啲時候將會要求逐步調整」。



又一城望月樓爆發疫情。（鄭秋玲攝）

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陳肇始在港台《千禧年代》表示，望月樓雖然出現傳播但政府已全力管控，暫時安排了340人檢疫，當中包括酒樓職員、食客、患者的密切接觸者等，政府亦已進行9次封小區行動及強制檢測公告，4880名檢測人士全部結果呈陰性，她呼籲曾到訪望月樓人士要做檢測，政府已增設流動採樣站，連計恆常的檢測中心，每日可以檢測4萬至5萬人。

呼籲食客餐廳傾偈戴回口罩

陳肇始表示，專家曾指望月樓可能有短程空氣傳播，她提醒市民「食肆除口罩食嘢，係有一定氣險，勸喻大家唔食嘢時候，傾偈都要戴返口罩」，政府亦正追蹤曾到望月樓食客，由於不少人沒有訂枱，需要信用卡公司合作。

陳肇始提醒市民食肆除口罩飲良具有風險，建議「傾偈」時要戴回口罩。(盧翊銘挕)

「初期只係打一針，但去到某啲時候將會逐步調整」

至於會否收緊社交距離措施，陳肇始指會評估風險，調整社交距離，但政府去年已推出疫苗氣泡，目標逐步擴大，「唔係只係要求打一針，我哋都要務實，一方面想盡快逐步擴大，但要打晒三針，現階段未打針嘅都唔會喺農曆年前打齊三針，甚至兩針，初期係打一針，但去到某啲時候將會要求逐步調整」，她又指不排除要求打針才可返工返學。

陳肇始另外在商台節目《在晴朗的一天出發》上，被問到「安心出行」是否需要加追蹤功能，她指「我哋都多次討論過」，有不同的意見，而現時的通關健康碼也是採取實名制，有追蹤功能，所以技術上是可行的，現時正檢視整套機制，看看有何方法做得更好。有關疫苗氣泡問題，陳肇始指不同政策局正商討運作細節，有更新會再公布，並在農曆新年之前實施。

被問到日前呼籲勿去人多地方，為何仍參與工展會活動，陳肇始回應指這是一個儀式，「冇行街買嘢」，而該儀式的是支持基層，相當有意義。她重申，人多擠迫、大型活動會盡可能避免出席，又提醒市民外出拍照時不要除口罩。

徐汶緯憂打針才可入食肆影響農曆年生意

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯關注，若要求已接種一劑疫苗才可入食肆會造成連鎖反應，因團年飯及開年飯都是家族式，長者未打針不能入酒樓，令家屬都不會在酒樓訂枱吃飯，而與疫情前相比，現時訂枱量最少下低兩至三成。